Betting Insider

27.16% ROI и 74 ставки: Казанец забирает 1-е место в апреле! Итоги конкурса на 76 000 рублей

автор Алексей Шабалдин

Апрель был просто 🔥! Время наградить лучших капперов и раздать фрибеты на сумму 76 000 рублей от нашего партнера Parimatch.

В мае нас ждут финалы еврокубков и борьба за чемпионство в национальных лигах. Следите за блогом, чтобы не пропустить ни один конкурс.

Победители апреля

1. Казанец — 74 ставки, 27.16% ROI | Приз 20 000 рублей
2. Футбольное Западло — 51 ставка, 22.20% ROI | Приз 15 000 рублей
3. NataLi — 23 ставки, 21.62% ROI | Приз 10 000 рублей
4. number_one — 540 ставок, 19.60% ROI | Приз 7000 рублей
5. Катаем Каточки — 31 ставка, 19.41% ROI | Приз 5000 рублей
6. Денис Кошкин4 — 106 ставок, 17.35% ROI | Приз 5000 рублей
7. Marat Khai — 149 ставок, 15.47% ROI | Приз 5000 рублей
8. 🖤Black Raven 059🖤 — 69 ставок, 13.71% ROI | Приз 3000 рублей
9. Hashek 15 — 62 ставки, 12.79% ROI | Приз 3000 рублей
10. incognito.over— 59 ставок, 11.97% ROI | Приз 3000 рублей 

🎁 Поздравляем всех победителей! Теперь нужно получить фрибет. Вот подробная инструкция, как это сделать 😉

Успехи капперов в марте можете посмотреть тут.

Напомним, что для попадания в шорт-лист победителей нужно было сделать 20 ставок в месяц с текстовым описанием минимум в 50 слов.

Важно: 

  • Наличие более одного аккаунта в сервисе Betting Insider запрещено и наказывается баном. 
  • Мы награждаем только плюсовых типстеров, которые пишут уникальные прогнозы от 50 слов.
Комментарии
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Егор Азанов1
57.5% WR-0.05% ROI
Мои поздравления победителям))
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Казанец
50.8% WR14.64% ROI
не ожидал что займу 1 место,благодарю, очень приятно
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Wasso
70.5% WR2.32% ROI
Всех, кто занял места - поздравляю!!!
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apulatov922
52% WR0.5% ROI
как за работу на ствку
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Нуржан Акишев
75% WR0.79% ROI
Спасибо
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Anton Evstigneev
59.3% WR-0.22% ROI
Поздравляю ребят!! Есть у кого поучиться))
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Anton Evstigneev
59.3% WR-0.22% ROI
подскажите пожалуйста. был конкурс в апреле 6 на матчей (ЛЧ, ЛЕ, Ла-лига), когда будут результаты?
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Дана Каримова
52.5% WR-2.52% ROI
Поздравляю , удачи всем остальным тоже .
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Правдолюб
41.9% WR-4.64% ROI
Anton Evstigneevподскажите пожалуйста. был конкурс в апреле 6 на матчей (ЛЧ, ЛЕ, Ла-лига), когда будут результаты?
https://betting.team/ru/blog/itogi-cl-semi
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