Татьяна Цилинко1 – первая в рейтинге капперов за май! Топ-10 мест разделят 76 000 рублей

Наступила середина мая. До конца клубного сезона осталось меньше двух туров, но впереди нас ждет финал ЛЧ, ЛЕ и Евро-2020!

В рейтинге капперов за май пока что лидирует Татьяна Цилинко1. Удержит первое место?

🔝 Топ-15 капперов мая:

Напомним, что первые 10 мест в конце месяца разделят фрибеты в размере 76 000 рублей от Parimatch! Рейтинг за апрель можно посмотреть тут.

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