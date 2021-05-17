Татьяна Цилинко1 – первая в рейтинге капперов за май! Топ-10 мест разделят 76 000 рублей
Наступила середина мая. До конца клубного сезона осталось меньше двух туров, но впереди нас ждет финал ЛЧ, ЛЕ и Евро-2020!
В рейтинге капперов за май пока что лидирует Татьяна Цилинко1. Удержит первое место?
🔝 Топ-15 капперов мая:
- Татьяна Цилинко1 – 44 ставки, 30.84% ROI | Возможный приз – 20 000 рублей.
- Вячеслав Патракеев – 34 ставки, 30.64% ROI | Возможный приз – 15 000 рублей.
- Бабкины СемАчки – 92 ставки, 19.75% ROI | Возможный приз – 10 000 рублей.
- BetMaN – 40 ставок, 17.57% ROI | Возможный приз – 7 000 рублей.
- KapraN – 32 ставки, 16.39% ROI | Возможный приз – 5 000 рублей.
- Cheers! – 53 ставки, 14.99% ROI | Возможный приз – 5 000 рублей.
- Мясной💪 – 78 ставок, 14.02% ROI | Возможный приз – 5 000 рублей.
- winner.vitya – 88 ставок, 11.09% ROI | Возможный приз – 3 000 рублей.
- Евгений Трусов – 172 ставки, 10.64% ROI | Возможный приз – 3 000 рублей.
- Футбольное Западло – 133 ставки, 9.35% ROI | Возможный приз – 3 000 рублей.
- Kosyak – 86 ставок, 9.16% ROI.
- artstyle.longbeard – 24 ставки, 7.19% ROI.
- 105×68 – 90 ставок, 6.62% ROI.
- ИНтересное ТВ – 41 ставка, 4.73% ROI.
- Шамиль Рахманов – 29 ставок, 4.53% ROI.
Напомним, что первые 10 мест в конце месяца разделят фрибеты в размере 76 000 рублей от Parimatch! Рейтинг за апрель можно посмотреть тут.
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- Для попадания в топ по итогам месяца, нужно сделать 20 ставок за месяц с текстовым описанием минимум в 50 слов.
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50% WR-7.62% ROI