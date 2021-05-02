У Кейна 21 гол в АПЛ, у Салаха — 20. Кто станет лучшим бомбардиром АПЛ?

Харри Кейн лидирует в гонке бомбардиров АПЛ с 21 голом. Его ближайшим преследователем является Мохамед Салах, у которого 20. Кто станет лучшим бомбардиром?

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А кто еще участвует в гонке?

Кейн и Салах прилично оторвались от остальных. На 3-м месте идет Бруну Фернандеш, у которого 16 голов. Но португалец вполне может упустить третье место.

Вот топ-6 бомбардиров АПЛ.

Харри Кейн («Тоттенхэм») — 21 гол.

Мохамед Салах («Ливерпуль») — 20 голов.

Бруну Фернандеш («МЮ») — 16 голов.

Сон Хын Мин («Тоттенхэм») — 15 голов.

Доминик Калверт-Льюин («Эвертон») — 15 голов.

Джейми Варди(«Лестер») — 13 голов.

Кто фаворит?

Букмекеры считают фаворитом Кейна. На третью «Золотую бутсу» АПЛ в карьере англичанина дают кэф 1.85. На Салаха можно поставить с коэффициентом 2.10. Вот полные котировки.

Харри Кейн («Тоттенхэм») — 1.85 .

. Мохамед Салах («Ливерпуль») — 2.10 .

. Бруну Фернандеш («МЮ») — 25.00 .

. Сон Хын Мин («Тоттенхэм») — 70.00 .

. Доминик Калверт-Льюин («Эвертон») — 70.00 .

. Джейми Варди(«Лестер») — 80.00.

Три игрока из этого списка уже становились лучшими бомбардирами

Напомним, что лучшим бомбардиром прошлого сезона стал Джейми Варди, который забил 23 гола в 35 матчах.

Кейн становился лучшим бомбардиром в сезонах-2015/16 (25 голов в 38 матчах) и 2016/17 (29 голов в 30 матчах).

Что касается Салаха, то египтянин уже выигрывал эту награду в сезоне 2017/18, забив 32 гола в 36 матчах. За всю историю АПЛ лучшие показатели были только у Энди Коула (34 гола в сезоне-1993/94) и Алана Ширера (34 гола в сезоне-1994/95).

Какой кэф дают на гол Кейна против «Шеффилд Юнайтед»?

В 34 туре АПЛ «Тоттенхэм» примет у себя дома «Шеффилд Юнайтед». На гол Кейна против команды, которая уже вылетела из чемпионата дают кэф 1.53. На дубль можно поставить с кэфом 3.00, а на хет-трик – 9.00.

А какой кэф дают на гол Салаха в ворота «МЮ»?

На гол египтянина в ворота команды Сульшера дают коэффициент 2.42. На дубль дают 6.00, на хет-трик – 33.00.

Как думаете, кто станет лучшим бомбардиром этого сезона АПЛ? Пишите свое мнение в комментариях!