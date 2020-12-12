Betting Insider

Коэффициент на победу «Сочи» в матче со «Спартаком» резко упал за несколько часов до игры – что случилось?

ОБНОВЛЕНИЕ
На матч с «Сочи» вышел основной состав «Спартака». На данный момент победа «Сочи» оценивается в 2.90, а «Спартака» – 2.55.  

Сегодня в рамках матчей 18 тура РПЛ «Сочи» примет в гостях московский «Спартак». За несколько часов до начала игры в линии букмекеров на этот матч начала наблюдаться необычная тенденция. Коэффициент на победу «Сочи» упал с 4.10 до 2.70 за несколько часов. 

По информации Betting Insider, данный тренд падения мог быть вызван тем, что у некоторых игроков команды «Спартака» был обнаружен коронавирус.

Позднее эта версия не оправдалась – у «Спартака» не было отсутствующих игроков основного состава в заявке на матч.

Betting Insider продолжает следить за ситуацией и сделает запрос букмекерам о падении коэффициента на победу «Сочи» перед матчем.

Стоить отметить, что в матче точно не примет участие экс-игрок «Сочи», а ныне нападающий «Спартака» Александр Кокорин. Он не полетел с командой на игру.

На данный момент «Спартак» занимает 2 строчку турнирной таблицы с 35 очками. Команда Тедеско не проигрывает в РПЛ уже 4 матча подряд. «Сочи» идет на 7 месте с 27 очками. Прошлая встреча команд в августе завершилась ничьей 2:2.

Betting Insider запросил комментарии об этой ситуации у букмекеров:

«Скорее всего линия отреагировала так из-за информации о возможном коронавирусе в «Спартаке», а также некоторые клиенты могли поздно узнать об отсутствии Кокорина в составе, и поэтому сработало «позднее зажигание». Никаких крупных ставок на «Сочи» мы не видели, обычный прогруз в сторону «Спартака» с его победой или непроигрышем», – прокомментировали в пресс-службе «Бетсити».

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Комментарии
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Max S
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Интересно конечно, падение кэфа конечно серьезное. Явно же не из-за Кокорина 😂
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Кокорин просто легенда «Сочи», вот и не хотел играть против бывшего клуба – честь и совесть российского футбола. Но теперь интересно посмотреть на старт КБ
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Я считаю, что этот матч станет одним из самых интересных в наступившем году. По игре «Сити» на сегодня выглядит очень мощно, но «красные» смогут компенсировать преимущество опытом.

Тяжело отдать кому-либо предпочтение. Предполагаю мирный исход в этой дуэли.

Источник: VseProSport
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