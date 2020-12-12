Коэффициент на победу «Сочи» в матче со «Спартаком» резко упал за несколько часов до игры – что случилось?

ОБНОВЛЕНИЕ

На матч с «Сочи» вышел основной состав «Спартака». На данный момент победа «Сочи» оценивается в 2.90, а «Спартака» – 2.55.

Сегодня в рамках матчей 18 тура РПЛ «Сочи» примет в гостях московский «Спартак». За несколько часов до начала игры в линии букмекеров на этот матч начала наблюдаться необычная тенденция. Коэффициент на победу «Сочи» упал с 4.10 до 2.70 за несколько часов.

По информации Betting Insider, данный тренд падения мог быть вызван тем, что у некоторых игроков команды «Спартака» был обнаружен коронавирус.

Позднее эта версия не оправдалась – у «Спартака» не было отсутствующих игроков основного состава в заявке на матч.

Betting Insider продолжает следить за ситуацией и сделает запрос букмекерам о падении коэффициента на победу «Сочи» перед матчем.



Стоить отметить, что в матче точно не примет участие экс-игрок «Сочи», а ныне нападающий «Спартака» Александр Кокорин. Он не полетел с командой на игру.

На данный момент «Спартак» занимает 2 строчку турнирной таблицы с 35 очками. Команда Тедеско не проигрывает в РПЛ уже 4 матча подряд. «Сочи» идет на 7 месте с 27 очками. Прошлая встреча команд в августе завершилась ничьей 2:2.

Betting Insider запросил комментарии об этой ситуации у букмекеров:

«Скорее всего линия отреагировала так из-за информации о возможном коронавирусе в «Спартаке», а также некоторые клиенты могли поздно узнать об отсутствии Кокорина в составе, и поэтому сработало «позднее зажигание». Никаких крупных ставок на «Сочи» мы не видели, обычный прогруз в сторону «Спартака» с его победой или непроигрышем», – прокомментировали в пресс-службе «Бетсити».



Больше интересных материалов в нашем блоге:

Белорусская федерация футбола пытается наказать Шкурина за отказ играть за сборную. Футболист требует отставки Лукашенко

Азар, Холанд и Зиеш – кто из футболистов пропустит игры субботы?

Сколько «Спартак» забьет «Сочи» без Кокорина? А еще – тотал «Зенита» и другие валуи дня в РПЛ