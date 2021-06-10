Чьи прогнозы получили больше всего лайков? Итоги сезона-2020/21
Мы продолжаем подводить итоги прошедшего сезона. В этот раз мы узнаем победителей в следующих номинациях:
- Лайкер сезона (кто ставил больше лайков);
- Селебрити сезона (кто получил больше всех лайков)
Важно: мы рассматривали статистику пользователей, которые сделали больше 100 ставок за сезон.
👍 Лайкер сезона
Чем больше лайков, тем выше прогноз поднимается в ленте и его видят больше других игроков.
Активнее всех в этом сезоне другим помогал с продвижением – Druh 08. Он поставил 23 401 лайк. Невероятно! Другие пользователи в топ-10:
- Druh 08 – 23 401;
- AVDOVV – 23 099;
- Евгений Аитов – 4 891;
- StavkaIgra – 4 877;
- Андрей кравчик – 3 917;
- БРУНО ФЕРНАНДЕШ – 3 032;
- Николай Кондаков1 – 2 180;
- Кaрен Адамян – 2 175;
- Алексей Андронов – 2 175;
- Татьяна 199015 – 2 073.
💃🏻🕺🏻 Селебрити сезона
А вот десятка капперов, чьи прогнозы получали больше всего лайков:
- AVDOVV – 9 225;
- Константин Генич – 3 795;
- ⚽️Татьяна Васильевна⚽️ – 3 419;
- Emilia – 2 661;
- broudwar – 1 672;
- Алексей Андронов – 1 449;
- Егор Титов – 1 419;
- Клоп Петрович🥊 – 1 397;
- Саня Томск – 1 231;
- ОЛДOBЫЙ PLAYER – 1 112.
Другие номинации
Мы уже подвели итоги сезона по 6-ти номинациям. Со всеми можно ознакомиться в отдельных постах:
Завтра мы расскажем о победителях других двух номинаций:
- Инфлюенсеры – (на кого больше подписалось)
- Читатели – (кто читал блог чаще других).
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