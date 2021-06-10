Чьи прогнозы получили больше всего лайков? Итоги сезона-2020/21

Мы продолжаем подводить итоги прошедшего сезона. В этот раз мы узнаем победителей в следующих номинациях:

Лайкер сезона (кто ставил больше лайков);

Селебрити сезона (кто получил больше всех лайков)

Важно: мы рассматривали статистику пользователей, которые сделали больше 100 ставок за сезон.

👍 Лайкер сезона

Чем больше лайков, тем выше прогноз поднимается в ленте и его видят больше других игроков.

Активнее всех в этом сезоне другим помогал с продвижением – Druh 08. Он поставил 23 401 лайк. Невероятно! Другие пользователи в топ-10:

💃🏻🕺🏻 Селебрити сезона

А вот десятка капперов, чьи прогнозы получали больше всего лайков:

Другие номинации

Мы уже подвели итоги сезона по 6-ти номинациям. Со всеми можно ознакомиться в отдельных постах:

Завтра мы расскажем о победителях других двух номинаций: