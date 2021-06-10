Betting Insider

Чьи прогнозы получили больше всего лайков? Итоги сезона-2020/21

автор Юрий Еремичев

Мы продолжаем подводить итоги прошедшего сезона. В этот раз мы узнаем победителей в следующих номинациях:

  • Лайкер сезона (кто ставил больше лайков);
  • Селебрити сезона (кто получил больше всех лайков)

Важно: мы рассматривали статистику пользователей, которые сделали больше 100 ставок за сезон.

👍 Лайкер сезона

Чем больше лайков, тем выше прогноз поднимается в ленте и его видят больше других игроков. 

Активнее всех в этом сезоне другим помогал с продвижением – Druh 08. Он поставил 23 401 лайк. Невероятно! Другие пользователи в топ-10:

  1. Druh 08 – 23 401;
  2. AVDOVV – 23 099;
  3. Евгений Аитов – 4 891;
  4. StavkaIgra – 4 877;
  5. Андрей кравчик – 3 917;
  6. БРУНО ФЕРНАНДЕШ – 3 032;
  7. Николай Кондаков1 – 2 180;
  8. Кaрен Адамян – 2 175;
  9. Алексей Андронов – 2 175;
  10. Татьяна 199015 – 2 073.

💃🏻🕺🏻 Селебрити сезона

А вот десятка капперов, чьи прогнозы получали больше всего лайков:

  1. AVDOVV – 9 225;
  2. Константин Генич – 3 795;
  3. ⚽️Татьяна Васильевна⚽️  – 3 419;
  4. Emilia – 2 661;
  5. broudwar – 1 672;
  6. Алексей Андронов – 1 449;
  7. Егор Титов – 1 419;
  8. Клоп Петрович🥊 – 1 397;
  9. Саня Томск – 1 231;
  10. ОЛДOBЫЙ PLAYER – 1 112.

Другие номинации

Мы уже подвели итоги сезона по 6-ти номинациям. Со всеми можно ознакомиться в отдельных постах:

Завтра мы расскажем о победителях других двух номинаций: 

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Согласны? Оставьте свой комментарий.