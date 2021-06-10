Итоги сезона на Betting Insider: кто чаще всех писал прогнозы?

Писатель и Читатель сезона! Сегодня мы назовем пользователей, которые прочитали больше всего постов в нашем блоге, и тех, кто написал больше всех прогнозов.

Важно: мы рассматривали статистику пользователей, которые сделали больше 100 ставок за сезон.

🤩 Писатель сезона

⚽️Татьяна Васильевна⚽️ – топ-пользователь, кто написал больше всех прогнозов с описанием минимум в 50 слов! А вот и традиционный топ-10:

📚 Читатель сезона

Ежедневно в блоге вы можете найти разнообразие интересных материалов: тренды, экспрессы, опросы, стратегии и новости.

Дольше и увлеченнее всех читал Windmill. Он посетил наш блог 4 188 раз!

А вот весь топ-10:

Мы уже подвели итоги сезона по 8-ми номинациям. Со всеми можно ознакомиться в отдельных постах:

Завтра мы расскажем о победителях других двух номинаций: