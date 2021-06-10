Итоги сезона на Betting Insider: кто чаще всех писал прогнозы?
Писатель и Читатель сезона! Сегодня мы назовем пользователей, которые прочитали больше всего постов в нашем блоге, и тех, кто написал больше всех прогнозов.
Важно: мы рассматривали статистику пользователей, которые сделали больше 100 ставок за сезон.
🤩 Писатель сезона
⚽️Татьяна Васильевна⚽️ – топ-пользователь, кто написал больше всех прогнозов с описанием минимум в 50 слов! А вот и традиционный топ-10:
- ⚽️Татьяна Васильевна⚽️ – 746 прогнозов
- Как хобби!) – 669 прогнозов
- Гениальнейший эксперт – 541 прогноз
- Emilia – 516 прогнозов
- Николай Курашевич – 419 прогнозов
- Sergey Furianec – 390 прогнозов
- В.Г.Л. – 362 прогноза
- Клоп Петрович🥊 – 359 прогнозов
- Никита Юдин7 – 354 прогноза
- ⚽N͟͟͟͞͞͞i͟͟͟͞͞͞k͟͟͟͞͞͞o͟͟͟͞͞͞l͟͟͟͞͞͞a͟͟͟͞͞͞y͟͟͟͞͞͞ ⚽ – 310 прогнозов
📚 Читатель сезона
Ежедневно в блоге вы можете найти разнообразие интересных материалов: тренды, экспрессы, опросы, стратегии и новости.
Дольше и увлеченнее всех читал Windmill. Он посетил наш блог 4 188 раз!
А вот весь топ-10:
- Windmill – 4 188
- Alexandrovich398 – 2 522
- Дана Каримова – 1 593
- Oleg Kvashnin – 1 387
- Иван Титов8 – 1 326
- В.И.Русс – 1 249
- Алексей Кашин4 – 1 152
- Esimjan Torekhan – 1 124
- Daniel Ortegа – 1 080
- 🇷🇺 26 – 1 075
Мы уже подвели итоги сезона по 8-ми номинациям. Со всеми можно ознакомиться в отдельных постах:
Завтра мы расскажем о победителях других двух номинаций:
- Ставочники (кто сделал больше ставок, чем другие);
- и Типстеры (лучшие по ROI).
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