Betting Insider

Итоги сезона на Betting Insider: кто чаще всех писал прогнозы?

автор Михаил Даньшин

Писатель и Читатель сезона! Сегодня мы назовем пользователей, которые прочитали больше всего постов в нашем блоге, и тех, кто написал больше всех прогнозов.

Важно: мы рассматривали статистику пользователей, которые сделали больше 100 ставок за сезон.

🤩 Писатель сезона

⚽️Татьяна Васильевна⚽️ – топ-пользователь, кто написал больше всех прогнозов с описанием минимум в 50 слов! А вот и традиционный топ-10:

  1. ⚽️Татьяна Васильевна⚽️ – 746 прогнозов 
  2. Как хобби!) – 669 прогнозов
  3. Гениальнейший эксперт – 541 прогноз
  4. Emilia – 516 прогнозов 
  5. Николай Курашевич – 419 прогнозов
  6. Sergey Furianec – 390 прогнозов
  7. В.Г.Л. – 362 прогноза
  8. Клоп Петрович🥊 – 359 прогнозов
  9. Никита Юдин7 – 354 прогноза
  10. ⚽N͟͟͟͞͞͞i͟͟͟͞͞͞k͟͟͟͞͞͞o͟͟͟͞͞͞l͟͟͟͞͞͞a͟͟͟͞͞͞y͟͟͟͞͞͞ ⚽ – 310 прогнозов

📚 Читатель сезона

Ежедневно в блоге вы можете найти разнообразие интересных материалов: тренды, экспрессы, опросы, стратегии и новости.

Дольше и увлеченнее всех читал Windmill. Он посетил наш блог 4 188 раз!

А вот весь топ-10:

  1. Windmill – 4 188
  2. Alexandrovich398 – 2 522
  3. Дана Каримова – 1 593
  4. Oleg Kvashnin – 1 387
  5. Иван Титов8 – 1 326
  6. В.И.Русс – 1 249
  7. Алексей Кашин4 – 1 152
  8. Esimjan Torekhan – 1 124
  9. Daniel Ortegа – 1 080
  10. 🇷🇺 26 – 1 075 

Мы уже подвели итоги сезона по 8-ми номинациям. Со всеми можно ознакомиться в отдельных постах:

Завтра мы расскажем о победителях других двух номинаций: 

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