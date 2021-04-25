Betting Insider

Дель Пьеро сменит Аньелли после провала Суперлиги?

автор Алексей Шабалдин

Легенда туринского клуба имеет возможность стать его президентом.

Из-за провала Суперлиги будущее Андреа Аньелли в «Ювентусе» неизвестно. 

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27 мая должно состояться заседание концерна Exor, который является владельцем клуба. На нем генеральный директор компании и двоюродный брат Аньелли Джон Эллакан может уволить Андреа со своей должности.

Однако сам Аньелли заявил, что он не собирается покидать клуб.

Как пишут некоторые СМИ, сменить его может бывший игрок «бьянконери» Алессандро дель Пьеро.

Напомним, что дель Пьеро выступал за «Ювентус» с 1993 по 2012 год, став лучшим бомбардиром команды (290 голов).

А что думаете вы? Покинет ли Аньелли свой пост?

Комментарии
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StavkaIgra
58.3% WR-4.08% ROI
Ну если двоюродный брат встанет за него, то вполне может и остаться)
Что касаемо Ювентуса, то действительно команду превратили в какого-то нестабильного середняка, грубо говоря уж..)
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StavkaIgra
58.3% WR-4.08% ROI
Что касаемо этой "Суперлиги" и её провала ,то мне уже думается, что там цели были немного другие,скорей всего встрепенуть УЕФА ,чтоб выделяли больше денег клубам, как вариант)
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Daniel Ortegа
51.9% WR-5.38% ROI
как обычно- раз в десятилетие- ювентус громко и публично в центре грандиозного "шухера"!!! См.хронологию...ДельПьеро? Ну,не знаю!См.на трибуну на спорт.директора! Команде нужна perezagruzka!!! Только оставьте #7 в клубе!!!
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