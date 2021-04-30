Betting Insider

Куда летом перейдет Дибала? Скорее всего — в АПЛ, но есть еще несколько вариантов

автор Алексей Шабалдин

До сих будущее нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы остается неопределенным: все зависит от того, сумеет ли клуб попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона.

Контракт аргентинца рассчитан до лета 2022 года, но обе стороны не намерены тянуть с уходом. «Ювентус» рискует потерять игрока бесплатно, поэтому клуб хочет в ближайшее окно продать Дибалу по сниженной цене.

Кроме этого, его будущее зависит от того, останется ли в клубе Роналду. Однако утверждается, что сам игрок намерен остаться в клубе.

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За последний месяц ходило множество слухов относительно нового клуба аргентинца. Так, несколько недель назад появилась информация, что Дибала может уйти в «ПСЖ» в обмен на другого аргентинца — Мауро Икарди. 

Однако недавно Дибала заявил, что с его агентом связывались представители мадридского «Атлетико».

Тем не менее, парижане не главные претенденты на игрока, а мадридский клуб в списке и вовсе отсутствует.

Так куда же перейдет Дибала?

Букмекеры открыли линию на трансфер нападающего. Главным фаворитом считается «Челси». На успех лондонского клуба дают коэффициент 6.00 (17%). Вот полный список претендентов.

  • «Челси» — 6.00 (17%);
  • «Тоттенхэм» — 7.00 (14%);
  • «ПСЖ» — 8.00 (13%);
  • «Реал» М — 10.00 (10%);
  • «Ман Сити» и «Ливерпуль» — 11.00 (9%);
  • «МЮ» — 12.00 (8%).

Напомним, что в этом сезоне Дибала провел за «Юве» 16 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи. За все время, проведенное в клубе, аргентинец забил 71 гол и сделал 41 ассист. В составе «Ювентуса» Дибала 5 раз побеждал в Серии А, а также по три раза брал Кубок и Суперкубок Италии.

Какой выбор должен сделать Дибала? Пишите свое мнение в комментариях!   

Комментарии
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Wasso
70.5% WR2.32% ROI
Я бы хотел увидеть его в МЮ!!! Игрок отличный) и сможет это ещё раз там продемонстрировать...
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StavkaIgra
58.3% WR-4.09% ROI
Вспоминаю Ювентус при Аллегри и какая была команда отличная, как по мне.А сейчас не поймёшь что)И приход Роналду в своётвремя-как мне думается это не совсем хороший фактор)
А Дибала себе успешную карьеру ещё устроит, уверен!Игрок действительно прекрасный.
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Daniel Ortegа
51.9% WR-5.36% ROI
моё мнение- псж-регресс. лучш.вариант для всех- апл.
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Максим ршлл
33.3% WR-12.26% ROI
давай в реал за победами
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