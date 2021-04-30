Куда летом перейдет Дибала? Скорее всего — в АПЛ, но есть еще несколько вариантов

До сих будущее нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы остается неопределенным: все зависит от того, сумеет ли клуб попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона.



Контракт аргентинца рассчитан до лета 2022 года, но обе стороны не намерены тянуть с уходом. «Ювентус» рискует потерять игрока бесплатно, поэтому клуб хочет в ближайшее окно продать Дибалу по сниженной цене.

Кроме этого, его будущее зависит от того, останется ли в клубе Роналду. Однако утверждается, что сам игрок намерен остаться в клубе.

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За последний месяц ходило множество слухов относительно нового клуба аргентинца. Так, несколько недель назад появилась информация, что Дибала может уйти в «ПСЖ» в обмен на другого аргентинца — Мауро Икарди.

Однако недавно Дибала заявил, что с его агентом связывались представители мадридского «Атлетико».

Тем не менее, парижане не главные претенденты на игрока, а мадридский клуб в списке и вовсе отсутствует.

Так куда же перейдет Дибала?

Букмекеры открыли линию на трансфер нападающего. Главным фаворитом считается «Челси». На успех лондонского клуба дают коэффициент 6.00 (17%). Вот полный список претендентов.

«Челси» — 6 .00 ( 17% );

( ); «Тоттенхэм» — 7.00 ( 14% );

( ); «ПСЖ» — 8.00 ( 13% );

( ); «Реал» М — 10.00 ( 10% );

( ); «Ман Сити» и «Ливерпуль» — 11.00 ( 9% );

( ); «МЮ» — 12.00 (8%).

Напомним, что в этом сезоне Дибала провел за «Юве» 16 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи. За все время, проведенное в клубе, аргентинец забил 71 гол и сделал 41 ассист. В составе «Ювентуса» Дибала 5 раз побеждал в Серии А, а также по три раза брал Кубок и Суперкубок Италии.

Какой выбор должен сделать Дибала? Пишите свое мнение в комментариях!