Конкурс на 76 000 рублей: кто стал победителем в декабре?

Декабрь был полон на события! «Спартак» вышел с первого места из группы в ЛЕ, «Сити» оторвался от конкурентов в АПЛ, прошла жеребьевка плей-офф еврокубков, а «Арсенал» ворвался в топ-4. Но запомнились больше вы – пользователи Betting Insider.

Подводим итоги конкурса декабря за 76 000 рублей от Parimatch!

Топ-капперы декабря:

Марат Зокоев – 24 ставки, 41.79% ROI | Приз 20 000 рублей. Бетонная сотка – 49 ставок, 40.26% ROI | Приз 15 000 рублей. Margo&AndreyMargo&Andrey – 31 ставка, 38.50% ROI | Приз 10 000 рублей. dno-2001dno-2001 – 30 ставок, 31.48% ROI | Приз 7000 рублей. brilliant_man – 34 ставки, 31.33% ROI | Приз 5000 рублей. Правдолюб – 42 ставки, 23.24% ROI | Приз 5000 рублей. дима губерниев – 62 ставки, 12.52% ROI | Приз 5000 рублей. Cheers! – 129 ставок, 12.06% ROI | Приз 3000 рублей. Doaxarr – 65 ставок, 8.96% ROI | Приз 3000 рублей. ❌Фартовый❌ – 82 ставки, 8.16% ROI | Приз 3000 рублей.

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Победителей конкурса в ноябре можно посмотреть тут.

Напомним, что для попадания в шорт-лист победителей нужно сделать 20 ставок в месяц с текстовым описанием минимум в 50 слов.

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