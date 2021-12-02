Конкурс на 76 000 рублей: кто стал победителем в ноябре?

Ноябрь был запоминающимся! «Спартак» во второй раз переиграл «Наполи» (2:1), «МЮ» уволил Сульшера и назначил Рангника, Месси получил «Золотой мяч» в седьмой раз, а Конте возглавил «Тоттенхэм». Но запомнились больше вы – пользователи Betting Insider.

Подводим итоги конкурса ноября за 76 000 рублей от Parimatch!

Топ-капперы ноября:

Александр ДАНИЛИН (26 ставок, 16.99% ROI), Paul's (62 ставки, 9.36% ROI), Радик Латыпов1 (29 ставок, 9.01% ROI), Начальник Отделения (81 ставка, 6.86% ROI) и Даниил Гребенюк (110 ставок, 6.53% ROI) исключены за копипаст.

🎁 Поздравляем всех победителей! Теперь нужно получить фрибет. Вот подробная инструкция, как это сделать 😉

Победителей конкурса в октябре можно посмотреть тут.

Напомним, что для попадания в шорт-лист победителей нужно сделать 20 ставок в месяц с текстовым описанием минимум в 50 слов.

Важно: