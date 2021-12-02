Конкурс на 76 000 рублей: кто стал победителем в ноябре?
Ноябрь был запоминающимся! «Спартак» во второй раз переиграл «Наполи» (2:1), «МЮ» уволил Сульшера и назначил Рангника, Месси получил «Золотой мяч» в седьмой раз, а Конте возглавил «Тоттенхэм». Но запомнились больше вы – пользователи Betting Insider.
Подводим итоги конкурса ноября за 76 000 рублей от Parimatch!
Топ-капперы ноября:
- Margo&Andrey – 49 ставок, 51.94% ROI | Приз 20 000 рублей.
- dno-2001 – 30 ставок, 35.59% ROI | Приз 15 000 рублей.
- KiBERKOTLETA – 22 ставки, 15.32% ROI | Приз 10 000 рублей.
- Gliscure – 88 ставок, 12.99% ROI | Приз 7000 рублей.
- дима губерниев – 51 ставка, 11.36% ROI | Приз 5000 рублей.
- Илюшина Тамара – 63 ставки, 10.18% ROI | Приз 5000 рублей.
- Калейдоскоп - 113 ставок, 8.29% ROI | Приз 5000 рублей.
- Siray33 – 36 ставок, 6.98% ROI | Приз 3000 рублей.
- 🇷🇺 26 – 32 ставки, 5.78% ROI | Приз 3000 рублей.
- SpaM'22 – 40 ставок, 5.06% ROI | Приз 3000 рублей.
Александр ДАНИЛИН (26 ставок, 16.99% ROI), Paul's (62 ставки, 9.36% ROI), Радик Латыпов1 (29 ставок, 9.01% ROI), Начальник Отделения (81 ставка, 6.86% ROI) и Даниил Гребенюк (110 ставок, 6.53% ROI) исключены за копипаст.
🎁 Поздравляем всех победителей! Теперь нужно получить фрибет. Вот подробная инструкция, как это сделать 😉
Победителей конкурса в октябре можно посмотреть тут.
Напомним, что для попадания в шорт-лист победителей нужно сделать 20 ставок в месяц с текстовым описанием минимум в 50 слов.
Важно:
- Наличие более одного аккаунта в сервисе Betting Insider запрещено и наказывается баном.
- Мы награждаем только плюсовых капперов, которые пишут уникальные прогнозы от 50 слов.
- Если пользователь выигрывает в нескольких конкурсах за один календарный месяц, суммы выигранных фрибетов могут суммироваться в один.
Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Черноголовка входит ловко
36% WR-6.07% ROI