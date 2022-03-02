Betting Insider

Раздаем 67 000 рублей: кто стал победителем конкурса в феврале?

автор Николай Караман

Февраль запомнился первыми матчи 1/8 финала ЛЧ, раундом плей-офф в ЛЕ, а таккже возвращением РПЛ! Все эти события были бы не такими увлекательными, если бы не вы — пользователи Betting Insider. 

Подводим итоги конкурса февраля за 76 000 рублей от Parimatch!

Топ-капперы февраля:

  1. Марат Зокоев – 22 ставок, 64.56% ROI | Приз 20 000 рублей.
  2. Margo&Andrey – 44 ставок, 47.59% ROI | Приз 15 000 рублей.
  3. чадо из ада – 35 ставок, 30.63% ROI | Приз 10 000 рублей
  4. Правдолюб – 122 ставок, 19.74% ROI  | Приз 7000 рублей.
  5. Монолит – 194 ставок, 4.97% ROI | Приз 5000 рублей.
  6. Eduard Skaev – 744 ставки, 2.81% ROI | Приз 5000 рублей.
  7. Spanish 86 – 22 ставки, 1.68% ROI | Приз 5000 рублей.

Только 7 капперов выполнили условия конкурса: закончили месяц с положительным ROI.

🎁 Поздравляем всех победителей! Теперь нужно получить фрибет. Вот подробная инструкция, как это сделать 😉

Победителей конкурса в январе можно посмотреть тут.

Напомним, что для попадания в шорт-лист победителей нужно сделать 20 ставок в месяц с текстовым описанием минимум в 50 слов.

Важно: 

  • Наличие более одного аккаунта в сервисе Betting Insider запрещено и наказывается баном. 
  • Мы награждаем только плюсовых капперов, которые пишут уникальные прогнозы от 50 слов.
  • Если пользователь выигрывает в нескольких конкурсах за один календарный месяц, суммы выигранных фрибетов могут суммироваться в один.
Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Монолит
55.8% WR4.25% ROI
Спасибо! Первый месяц делаю прогнозы и первые выигрыши, ну разве не замечательно?)
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