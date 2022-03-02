Раздаем 67 000 рублей: кто стал победителем конкурса в феврале?
Февраль запомнился первыми матчи 1/8 финала ЛЧ, раундом плей-офф в ЛЕ, а таккже возвращением РПЛ! Все эти события были бы не такими увлекательными, если бы не вы — пользователи Betting Insider.
Подводим итоги конкурса февраля за 76 000 рублей от Parimatch!
Топ-капперы февраля:
- Марат Зокоев – 22 ставок, 64.56% ROI | Приз 20 000 рублей.
- Margo&Andrey – 44 ставок, 47.59% ROI | Приз 15 000 рублей.
- чадо из ада – 35 ставок, 30.63% ROI | Приз 10 000 рублей
- Правдолюб – 122 ставок, 19.74% ROI | Приз 7000 рублей.
- Монолит – 194 ставок, 4.97% ROI | Приз 5000 рублей.
- Eduard Skaev – 744 ставки, 2.81% ROI | Приз 5000 рублей.
- Spanish 86 – 22 ставки, 1.68% ROI | Приз 5000 рублей.
Только 7 капперов выполнили условия конкурса: закончили месяц с положительным ROI.
🎁 Поздравляем всех победителей! Теперь нужно получить фрибет. Вот подробная инструкция, как это сделать 😉
Победителей конкурса в январе можно посмотреть тут.
Напомним, что для попадания в шорт-лист победителей нужно сделать 20 ставок в месяц с текстовым описанием минимум в 50 слов.
Важно:
- Наличие более одного аккаунта в сервисе Betting Insider запрещено и наказывается баном.
- Мы награждаем только плюсовых капперов, которые пишут уникальные прогнозы от 50 слов.
- Если пользователь выигрывает в нескольких конкурсах за один календарный месяц, суммы выигранных фрибетов могут суммироваться в один.
Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Монолит
55.8% WR4.25% ROI