Раздаем 67 000 рублей: кто стал победителем конкурса в феврале?

Февраль запомнился первыми матчи 1/8 финала ЛЧ, раундом плей-офф в ЛЕ, а таккже возвращением РПЛ! Все эти события были бы не такими увлекательными, если бы не вы — пользователи Betting Insider.



Подводим итоги конкурса февраля за 76 000 рублей от Parimatch!

Топ-капперы февраля:

Марат Зокоев – 22 ставок, 64.56% ROI | Приз 20 000 рублей. Margo&Andrey – 44 ставок, 47.59% ROI | Приз 15 000 рублей. чадо из ада – 35 ставок, 30.63% ROI | Приз 10 000 рублей Правдолюб – 122 ставок, 19.74% ROI | Приз 7000 рублей. Монолит – 194 ставок, 4.97% ROI | Приз 5000 рублей. Eduard Skaev – 744 ставки, 2.81% ROI | Приз 5000 рублей. Spanish 86 – 22 ставки, 1.68% ROI | Приз 5000 рублей.

Только 7 капперов выполнили условия конкурса: закончили месяц с положительным ROI.

🎁 Поздравляем всех победителей! Теперь нужно получить фрибет. Вот подробная инструкция, как это сделать 😉

Победителей конкурса в январе можно посмотреть тут.

Напомним, что для попадания в шорт-лист победителей нужно сделать 20 ставок в месяц с текстовым описанием минимум в 50 слов.

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