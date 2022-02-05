Конкурс января на 76 000 рублей: кто занял первое место?
Январь запомнился играми Кубка африканских наций и отборочными матчами к ЧМ-2022 в Южной Америке и Азии. Также состоялось зимнее ТО, в котором Обамеянг и Траоре перешли в «Барсу», а Влахович стал игроком «Юве»! Все эти события были бы не такими увлекательными, если бы не вы — пользователи Betting Insider.
Подводим итоги конкурса января за 76 000 рублей от Parimatch!
Топ-капперы января:
- Gold Stavkа – 218 ставок, 36.27% ROI | Приз 20 000 рублей.
- Margo&Andrey – 75 ставок, 30.35% ROI | Приз 15 000 рублей.
- Бабкины СемАчки – 117 ставок, 21.32% ROI | Приз 10 000 рублей
- Витюша Попанов – 218 ставок, 18.35% ROI | Приз 7000 рублей.
- пом. зама – 46 ставок, 17.94% ROI | Приз 5000 рублей.
- Spanish 86 – 24 ставки, 9.58% ROI | Приз 5000 рублей.
- Iqbol Mahmudov1 – 22 ставки, 9.16% ROI | Приз 5000 рублей.
- Станислэйв. – 114 ставок, 4.04% ROI | Приз 3000 рублей.
- АМАК – 144 ставки, 3.08% ROI | Приз 3000 рублей.
- Ищем хорошие варианты и завышенные кэфы. И пытаемся на этом заработать – 184 ставки, 1.62% ROI | Приз 3000 рублей.
🎁 Поздравляем всех победителей! Теперь нужно получить фрибет. Вот подробная инструкция, как это сделать 😉
Победителей конкурса в декабре можно посмотреть тут.
Напомним, что для попадания в шорт-лист победителей нужно сделать 20 ставок в месяц с текстовым описанием минимум в 50 слов.
Важно:
- Наличие более одного аккаунта в сервисе Betting Insider запрещено и наказывается баном.
- Мы награждаем только плюсовых капперов, которые пишут уникальные прогнозы от 50 слов.
- Если пользователь выигрывает в нескольких конкурсах за один календарный месяц, суммы выигранных фрибетов могут суммироваться в один.
Комментарии
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Сначала новые
Бабкины СемАчки
36.4% WR-3.18% ROI