Конкурс января на 76 000 рублей: кто занял первое место?

Январь запомнился играми Кубка африканских наций и отборочными матчами к ЧМ-2022 в Южной Америке и Азии. Также состоялось зимнее ТО, в котором Обамеянг и Траоре перешли в «Барсу», а Влахович стал игроком «Юве»! Все эти события были бы не такими увлекательными, если бы не вы — пользователи Betting Insider.

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