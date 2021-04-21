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Кто станет лучшим бомбардиром Ла Лиги? Месси не забивает два матча подряд, на его конкурента дают кэф 13.00

автор Юрий Еремичев

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До конца чемпионата Испании остается 7 туров. Многие вопросы все еще остаются открытыми: кто станет чемпионом, а кто вылетит? Сегодня мы решили углубиться в бомбардирскую гонку, чтобы узнать: кого букмекеры считают фаворитом?

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Как выглядит таблица бомбардиров?

На данный момент лучшим бомбардиром турнира является Лионель Месси (23 гола). У его ближайшего на 3 меньше. Вот как выглядит вся картина перед 32 туром.

  • Лионель Месси («Барселона») – 23 гола.
  • Жерар Морено («Вильярреал») – 20 голов.
  • Карим Бензема («Реал» Мадрид) – 19 голов.
  • Луис Суарес («Атлетико») – 19 голов.
  • Юссеф Эн-Несири («Севилья») – 16 голов.
  • Александер Исак («Реал Сосьедад») – 13 голов.

Стоит отметить, что Луис Суарес недавно получил травму, из-за которой будет отсутствовать еще  неделю. 

Карим Бензема забивал в Ла Лиге 5 матчей подряд: за эти игры француз успел отличиться 7 раз. Его серия оборвалась в недавнем матче против «Хетафе» (0:0) 

Что касается Месси, то аргентинец не смог забить в двух последних играх.

Кого букмекеры считают фаворитом?

Главным фаворитом является Месси. На успех аргентинца дают коэффициент 1.10 (91%). Его основным конкурентом считают Карима Бензема, коэффициент на которого составляет 13.00 (8%). Вот как выглядит вся линия от BetBoom.

  • Лионель Месси («Барселона») – 1.10 (91%).
  • Карим Бензема («Реал» Мадрид) – 13.00 (8%).
  • Луис Суарес («Атлетико») – 15.00 (7%).
  • Жерар Морено («Вильярреал») – 21.00 (5%).
  • Юссеф Эн-Несири («Севилья») –250.00 (0,4%).

Сможет ли Месси вновь стать лучшим бомбардиром Ла Лиги? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
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Средство Победы
65.3% WR-6.34% ROI
Да нет, Месси снова заберет. Это очевидно.
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Иван Прекрасный
36% WR-4.5% ROI
Средство ПобедыДа нет, Месси снова заберет. Это очевидно.
С чего такая уверенность? Неужели тот же Бензема не догонит хотя бы? Он сейчас неплох. Штампует голы. А вот Месси притих...
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Средство Победы
65.3% WR-6.34% ROI
Иван ПрекрасныйС чего такая уверенность? Неужели тот же Бензема не догонит хотя бы? Он сейчас неплох. Штампует голы. А вот Месси притих...
Бензема.. и догонит? хах. не думаю. календарь разный у клубов. да и Месси есть месси
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Бонусная ставка
43.2% WR-6.75% ROI
Средство ПобедыБензема.. и догонит? хах. не думаю. календарь разный у клубов. да и Месси есть месси
А что думаешь по Суаресу? Успеет догнать Бензему? Понятно что Месси уже не догнать. Тут я солидарен
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Средство Победы
65.3% WR-6.34% ROI
Бонусная ставкаА что думаешь по Суаресу? Успеет догнать Бензему? Понятно что Месси уже не догнать. Тут я солидарен
Хм.. сложно представить. Он сейчас на травме, как писали выше. однако верю в его гол Барсе в ближайшем матче. это будет эпично. если сыграет, даже заряжу))
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Бонусная ставка
43.2% WR-6.75% ROI
Средство ПобедыХм.. сложно представить. Он сейчас на травме, как писали выше. однако верю в его гол Барсе в ближайшем матче. это будет эпично. если сыграет, даже заряжу))
Удачи тебе и фарта! На что ставишь сегодня? Есть мысли?.
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Средство Победы
65.3% WR-6.34% ROI
Бонусная ставкаУдачи тебе и фарта! На что ставишь сегодня? Есть мысли?.
Да, пара штук. Проход Арсенала, ТБ 2.5 в матче ромы и аякса, победа мю и вильярреал тб1.5. как-то так. еще подумаю на что заряжать
Ответить
Бонусная ставка
43.2% WR-6.75% ROI
Средство ПобедыДа, пара штук. Проход Арсенала, ТБ 2.5 в матче ромы и аякса, победа мю и вильярреал тб1.5. как-то так. еще подумаю на что заряжать
Неплохо! Удачи!
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Средство Победы
65.3% WR-6.34% ROI
Бонусная ставкаНеплохо! Удачи!
спс. сам на что ставить буш?
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Бонусная ставка
43.2% WR-6.75% ROI
Средство Победыспс. сам на что ставить буш?
Победы только в матче МЮ и Арсенала. Фора (-1) Вильярреала и Рома ТБ 1,5
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