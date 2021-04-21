Кто станет лучшим бомбардиром Ла Лиги? Месси не забивает два матча подряд, на его конкурента дают кэф 13.00

До конца чемпионата Испании остается 7 туров. Многие вопросы все еще остаются открытыми: кто станет чемпионом, а кто вылетит? Сегодня мы решили углубиться в бомбардирскую гонку, чтобы узнать: кого букмекеры считают фаворитом?

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Как выглядит таблица бомбардиров?

На данный момент лучшим бомбардиром турнира является Лионель Месси (23 гола). У его ближайшего на 3 меньше. Вот как выглядит вся картина перед 32 туром.

Лионель Месси («Барселона») – 23 гола.

гола. Жерар Морено («Вильярреал») – 20 голов.

голов. Карим Бензема («Реал» Мадрид) – 19 голов.

голов. Луис Суарес («Атлетико») – 19 голов.

голов. Юссеф Эн-Несири («Севилья») – 16 голов.

голов. Александер Исак («Реал Сосьедад») – 13 голов.

Стоит отметить, что Луис Суарес недавно получил травму, из-за которой будет отсутствовать еще неделю.

Карим Бензема забивал в Ла Лиге 5 матчей подряд: за эти игры француз успел отличиться 7 раз. Его серия оборвалась в недавнем матче против «Хетафе» (0:0)

Что касается Месси, то аргентинец не смог забить в двух последних играх.

Кого букмекеры считают фаворитом?

Главным фаворитом является Месси. На успех аргентинца дают коэффициент 1.10 (91%). Его основным конкурентом считают Карима Бензема, коэффициент на которого составляет 13.00 (8%). Вот как выглядит вся линия от BetBoom.

Лионель Месси («Барселона») – 1.10 (91%) .

. Карим Бензема («Реал» Мадрид) – 13.00 ( 8% ).

). Луис Суарес («Атлетико») – 15.00 ( 7%) .

. Жерар Морено («Вильярреал») – 21.00 (5%) .

. Юссеф Эн-Несири («Севилья») –250.00 (0,4%).

Сможет ли Месси вновь стать лучшим бомбардиром Ла Лиги? Пишите свое мнение в комментариях!