Фанаты «МЮ» прорвались на поле «Олд Траффорд» в знак протеста. Матч перенесен на неопределенный срок

В 34-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» должен был сыграть с «Ливерпулем», однако из-за протестов болельщиков матч несколько раз был отложен на более позднее время, а потом вовсе был перенесен на другую дату.

Также сообщалось, что бригада арбитров прибыла на стадион вовремя, однако команды все это во время акции находились в отеле.

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В чем причина недовольства болельщиков?

Фанаты «МЮ» прорвались на поле «Олд Траффорд» в знак протеста против Глейзеров.

Как развивались события?

Изначально болельщики устроили акцию около стадиона, а затем часть фанатов прорвалась внутрь стадиона. Ранее фанаты запускали сигнальные ракеты и блокировали вход в отель команды в Манчестере перед матчем.

Акция началась за несколько часов до матча.





Заявление фанатов МЮ

Объединение болельщиков «МЮ» выступило с заявлением после протестов: «Произошедшее сегодня на «Олд Траффорд» – кульминация шестнадцати лет, прошедших с момента приобретения клуба семьей Глейзеров. За этот период владельцы забрали из клуба миллиард фунтов, и мы стали свидетелями гниения и упадка как на поле, так и за его пределами», – говорится в заявлении.

Джермейн Дженас о протестах

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» не остался в стороне и высказал свою позицию относительно случившегося, а также о переносе матча: «Все происходящее вышло за рамки мирного протеста. Если вы хотите устраивать митинг за пределами стадиона – пожалуйста. Но следующими действиями вы подставили сами себя. Да, у вас есть проблемы с клубом, вам не нравятся нынешние владельцы, но это не самый подходящий способ», – подытожил Дженас.





Позиция Шмейхеля

Посол и бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель наоборот, не поддержал болельщиков: «В этот момент на стадионе не находились настоящие фанаты. Некоторые из них даже не родились, когда Глейзеры стали владельцами клуба.

Я бы предпочел, чтобы мы и дальше работали с Глейзерами, так как у этой семьи есть интерес к работе. Я думаю, что лучше работать с ними, если мы хотим сделать этот клуб таким, каким он должен быть», – сказал Шмейхель.

Как отреагировал МЮ?

«Манчестер Юнайтед» не остался в стороне и выступил с заявлением в связи с переносом матча: «В ходе обсуждения всего случившегося, а также решением полиции, АПЛ и местных властей, будет проведена консультация по поводу новой даты проведения игры.

Мы знаем, что наши фанаты страстно поддерживают клуб. Мы также признаем их право свободно выражать свое мнение, а также мирно протестовать. Но мы выражаем сожаление по поводу того, что другие болельщики, работники стадиона и полиция оказались в опасности. Мы благодарим правоохранительные органы за поддержку и окажем им помощь в последующих расследованиях», – сказано в заявлении «МЮ».

«МЮ»: «Будем работать над тем, чтобы мирных протестующих не наказали»

Вскоре «Манчестер Юнайтед» выступил с новым заявлением, относительно наказания всех участвовавших: «Мы не хотим, чтобы мирные протестующие понесли наказание. Мы будем работать совместно с полицией для выявления лиц, причастных к преступным действиям. Также клуб применит собственные санкции ко всем выявленным членам клуба или держателям абонементов», – говорится в заявлении «МЮ».

Кроме того, клуб оценит работу охранной фирмы, которая допустила прорыв фанатов на стадион.

Напомним, что «МЮ» должен был сыграть с «Ливерпулем» 2 мая, в рамках 34 тура АПЛ.

На данный момент дата и время матча остаются неизвестными.

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