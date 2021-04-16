КапперНик с ROI 17.28% – в лидерах этого месяца, однако он далеко не первый!

Четвертьфинальные матчи ЛЧ и ЛЕ позади: «Бавария» не смогла дожать «ПСЖ», А Холанд не смог протащить «Боруссию» в следующий раунд. Впереди нас ждут первые матчи 1/2 плей-офф еврокубков и развязки в топовых европейских чемпионатах. Смотрим промежуточные результаты капперов в апреле. В конце месяца определится, кто разделит 76 000 рублей фрибетами от Parimatch.

Кто уже в рейтинге апреля?

1. incognito.over – 27 ставок, 20.85% ROI | Возможный приз – 20 000 рублей

2. Денис Кошкин4 – 54 ставок, 19.84% ROI | Возможный приз – 15 000 рублей

3. КапперНик – 73 ставки, 17.28% ROI | Возможный приз – 10 000 рублей

4. Правдолюб – 227 ставка, 15.15% ROI | Возможный приз – 7 000 рублей

5. VLODEKS – 34 ставки, 15.13% ROI | Возможный приз – 5 000 рублей

6. Hashek 15 – 62 ставок, 12.79% ROI | Возможный приз – 5 000 рублей

7. Иван Иванович10 – 132 ставки 10.19% ROI | Возможный приз – 5 000 рублей

8. Gorbunov Ivan – 79 ставки 9.92% ROI | Возможный приз – 3 000 рублей

9. Никита Юдин7 – 258 ставки 9.16% ROI | Возможный приз – 3 000 рублей

10. LUMP ON BET – 47 ставок 7.46% ROI | Возможный приз – 3 000 рублей

11. ⚽️ Татьяна 😈 – 91 ставок 7.13% ROI | (побеждала в предыдущих месяцах)



12. Витюша Попанов – 185 ставок, 7.70% ROI

13. Freymi – 46 ставок, 6.72% ROI

14. Avel – 68 ставки, 6.53% ROI

15. Максим Лунёв1 – 28 ставок, 5.34% ROI

16. Александр Гладских – 66 ставок, 4.80% ROI

17. Как хобби!) – 253 ставки 4.89% ROI

18. Бабушка Нина 👀🥊 – 26 ставок, 3.42% ROI

19. Emilia – 46 ставок, 2.86% ROI

20. ⚽️ 𝕊𝕡𝕠𝕣𝕥𝕤 𝔹𝕖𝕥𝕥𝕚𝕟𝕘 ⚜𝕍𝕀ℙ⚜ – 32 ставок, 1.80% ROI

20. Nikita Paglazov – 24 ставки, 1.54% ROI

Лучших капперов в марте можете посмотреть тут.

Напомним, что для попадания в топ-победителей по итогам месяца, нужно сделать 20 ставок в месяц с текстовым описанием минимум в 50 слов.

Важно: