КапперНик с ROI 17.28% – в лидерах этого месяца, однако он далеко не первый!
Четвертьфинальные матчи ЛЧ и ЛЕ позади: «Бавария» не смогла дожать «ПСЖ», А Холанд не смог протащить «Боруссию» в следующий раунд. Впереди нас ждут первые матчи 1/2 плей-офф еврокубков и развязки в топовых европейских чемпионатах. Смотрим промежуточные результаты капперов в апреле. В конце месяца определится, кто разделит 76 000 рублей фрибетами от Parimatch.
Кто уже в рейтинге апреля?
1. incognito.over – 27 ставок, 20.85% ROI | Возможный приз – 20 000 рублей
2. Денис Кошкин4 – 54 ставок, 19.84% ROI | Возможный приз – 15 000 рублей
3. КапперНик – 73 ставки, 17.28% ROI | Возможный приз – 10 000 рублей
4. Правдолюб – 227 ставка, 15.15% ROI | Возможный приз – 7 000 рублей
5. VLODEKS – 34 ставки, 15.13% ROI | Возможный приз – 5 000 рублей
6. Hashek 15 – 62 ставок, 12.79% ROI | Возможный приз – 5 000 рублей
7. Иван Иванович10 – 132 ставки 10.19% ROI | Возможный приз – 5 000 рублей
8. Gorbunov Ivan – 79 ставки 9.92% ROI | Возможный приз – 3 000 рублей
9. Никита Юдин7 – 258 ставки 9.16% ROI | Возможный приз – 3 000 рублей
10. LUMP ON BET – 47 ставок 7.46% ROI | Возможный приз – 3 000 рублей
11. ⚽️ Татьяна 😈 – 91 ставок 7.13% ROI | (побеждала в предыдущих месяцах)
12. Витюша Попанов – 185 ставок, 7.70% ROI
13. Freymi – 46 ставок, 6.72% ROI
14. Avel – 68 ставки, 6.53% ROI
15. Максим Лунёв1 – 28 ставок, 5.34% ROI
16. Александр Гладских – 66 ставок, 4.80% ROI
17. Как хобби!) – 253 ставки 4.89% ROI
18. Бабушка Нина 👀🥊 – 26 ставок, 3.42% ROI
19. Emilia – 46 ставок, 2.86% ROI
20. ⚽️ 𝕊𝕡𝕠𝕣𝕥𝕤 𝔹𝕖𝕥𝕥𝕚𝕟𝕘 ⚜𝕍𝕀ℙ⚜ – 32 ставок, 1.80% ROI
20. Nikita Paglazov – 24 ставки, 1.54% ROI
Лучших капперов в марте можете посмотреть тут.
Напомним, что для попадания в топ-победителей по итогам месяца, нужно сделать 20 ставок в месяц с текстовым описанием минимум в 50 слов.
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