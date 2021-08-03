NataLi, day_itsday и другие победители июля! Раздаем 76 000 рублей
Июль подошел к концу! В этом месяце мы узнали, кто стал победителем Евро-2020, Суперкубка России и Суперкубка Франции, а также начали ставить на новый сезон РПЛ 2021/22!
Пришло время подвести итоги июльского конкурса и раздать фрибеты на сумму в 76 000 рублей от Parimatch!
Топ-капперы июля
- NataLi – 28 ставок, 70.29% ROI | Приз 20 000 рублей.
- day_itsday – 31 ставка, 36.13% ROI | Приз 15 000 рублей.
- Ritm – 45 ставок, 24.10% ROI | Приз 10 000 рублей.
- абакеша0501 – 40 ставок, 20.40% ROI | Приз 7000 рублей.
- Алексей Зырянов85 – 80 ставок, 18.36% ROI | Приз 5000 рублей.
- GAGIK – 147 ставок, 10.37% ROI | Приз 5000 рублей.
- Александр Лисенков3 – 29 ставок, 8.41% ROI | Приз 5000 рублей.
- ⚽ Kirya1396 😈_😎 – 66 ставок, 8.38% ROI | Приз 3000 рублей.
- a шай ze – 39 ставок, 6.04% ROI | Приз 3000 рублей.
- Борат2 – 52 ставки, 4.40% ROI | Приз 3000 рублей.
🎁 Поздравляем всех победителей! Теперь нужно получить фрибет. Вот подробная инструкция, как это сделать 😉
Победителей июньского конкурса можно посмотреть тут.
Напомним, что для попадания в шорт-лист победителей нужно было сделать 20 ставок в месяц с текстовым описанием минимум в 50 слов.
Важно:
- Наличие более одного аккаунта в сервисе Betting Insider запрещено и наказывается баном.
- Мы награждаем только плюсовых капперов, которые пишут уникальные прогнозы от 50 слов.
- Если пользователь выигрывает в нескольких конкурсах за один календарный месяц, суммы выигранных фрибетов могут суммироваться в один.
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