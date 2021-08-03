NataLi, day_itsday и другие победители июля! Раздаем 76 000 рублей

Июль подошел к концу! В этом месяце мы узнали, кто стал победителем Евро-2020, Суперкубка России и Суперкубка Франции, а также начали ставить на новый сезон РПЛ 2021/22!

Пришло время подвести итоги июльского конкурса и раздать фрибеты на сумму в 76 000 рублей от Parimatch!

Топ-капперы июля

🎁 Поздравляем всех победителей! Теперь нужно получить фрибет. Вот подробная инструкция, как это сделать 😉

Победителей июньского конкурса можно посмотреть тут.

Напомним, что для попадания в шорт-лист победителей нужно было сделать 20 ставок в месяц с текстовым описанием минимум в 50 слов.

Важно: