Конкурс на 76 000 рублей: кто стал победителем в декабре?

Декабрь был полон на события! «Спартак» вышел с первого места из группы в ЛЕ, «Сити» оторвался от конкурентов в АПЛ, прошла жеребьевка плей-офф еврокубков, а «Арсенал» ворвался в топ-4. Но запомнились больше вы – пользователи Betting Insider.

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Топ-капперы декабря:

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