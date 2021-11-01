Раздаем 76 000 рублей: кто стал победителем конкурса в октябре?

Октябрь был просто отличным! «Бавария» проиграла «Боруссии» М в Кубке Германии 0:5, «Зенит» разгромил «Спартак» 7:1, а «Ливерпуль» был сильнее «МЮ» 5:0. Но еще круче были вы – пользователи Betting Insider.

Подводим итоги конкурса октября за 76 000 рублей от Parimatch!

Топ-капперы октября:

PlayNow – 73 ставок, 92.28% ROI | исключен за копипаст.

🎁 Поздравляем всех победителей! Теперь нужно получить фрибет. Вот подробная инструкция, как это сделать 😉

Победителей конкурса в сентябре можно посмотреть тут.

Напомним, что для попадания в шорт-лист победителей нужно сделать 20 ставок в месяц с текстовым описанием минимум в 50 слов.

Важно: