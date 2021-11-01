Betting Insider

Раздаем 76 000 рублей: кто стал победителем конкурса в октябре?

автор Николай Караман

Октябрь был просто отличным! «Бавария» проиграла «Боруссии» М в Кубке Германии 0:5, «Зенит» разгромил «Спартак» 7:1, а «Ливерпуль» был сильнее «МЮ» 5:0. Но еще круче были вы – пользователи Betting Insider.

Подводим итоги конкурса октября за 76 000 рублей от Parimatch!

Топ-капперы октября:

  1. lopni_sam – 51 ставки, 35.82% ROI | Приз 20 000 рублей.
  2. Нехуса пятая – 31 ставка, 31.66% ROI | Приз 15 000 рублей.
  3. Stanislav90 – 51 ставок, 25.61% ROI | Приз  10 000 рублей.
  4. superkapper.official – 37 ставок, 24.87% ROI | Приз 7000 рублей.
  5. Калейдоскоп – 162 ставки, 18.70% ROI | Приз 5000 рублей.
  6. Ставка Дня и Ночи – 45 ставок, 15.30% ROI | Приз 5000 рублей.
  7. Margo&Andrey - 71 ставки, 11.88% ROI | Приз 5000 рублей.
  8. Андрей Ефимов6 – 81 ставки, 11.20% ROI | Приз 3000 рублей.
  9. Gliscure – 56 ставок, 11.20% ROI | Приз 3000 рублей.
  10. sergullis86 – 48 ставок, 9.32% ROI | Приз 3000 рублей.

PlayNow – 73 ставок, 92.28% ROI | исключен за копипаст.

🎁 Поздравляем всех победителей! Теперь нужно получить фрибет. Вот подробная инструкция, как это сделать 😉

Победителей конкурса в сентябре можно посмотреть тут.

Напомним, что для попадания в шорт-лист победителей нужно сделать 20 ставок в месяц с текстовым описанием минимум в 50 слов.

Важно: 

  • Наличие более одного аккаунта в сервисе Betting Insider запрещено и наказывается баном. 
  • Мы награждаем только плюсовых капперов, которые пишут уникальные прогнозы от 50 слов.
  • Если пользователь выигрывает в нескольких конкурсах за один календарный месяц, суммы выигранных фрибетов могут суммироваться в один.
Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Никитина Алена
46% WR0.73% ROI
Мурад Исрапилоф
у меня вообще матч-центр ни разу не загрузился))) только с компа ставить получается. Но они умудрились испоганить веб-дизайн, кровь из глаз теперь идет
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