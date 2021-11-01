Раздаем 76 000 рублей: кто стал победителем конкурса в октябре?
Октябрь был просто отличным! «Бавария» проиграла «Боруссии» М в Кубке Германии 0:5, «Зенит» разгромил «Спартак» 7:1, а «Ливерпуль» был сильнее «МЮ» 5:0. Но еще круче были вы – пользователи Betting Insider.
Подводим итоги конкурса октября за 76 000 рублей от Parimatch!
Топ-капперы октября:
- lopni_sam – 51 ставки, 35.82% ROI | Приз 20 000 рублей.
- Нехуса пятая – 31 ставка, 31.66% ROI | Приз 15 000 рублей.
- Stanislav90 – 51 ставок, 25.61% ROI | Приз 10 000 рублей.
- superkapper.official – 37 ставок, 24.87% ROI | Приз 7000 рублей.
- Калейдоскоп – 162 ставки, 18.70% ROI | Приз 5000 рублей.
- Ставка Дня и Ночи – 45 ставок, 15.30% ROI | Приз 5000 рублей.
- Margo&Andrey - 71 ставки, 11.88% ROI | Приз 5000 рублей.
- Андрей Ефимов6 – 81 ставки, 11.20% ROI | Приз 3000 рублей.
- Gliscure – 56 ставок, 11.20% ROI | Приз 3000 рублей.
- sergullis86 – 48 ставок, 9.32% ROI | Приз 3000 рублей.
PlayNow – 73 ставок, 92.28% ROI | исключен за копипаст.
🎁 Поздравляем всех победителей! Теперь нужно получить фрибет. Вот подробная инструкция, как это сделать 😉
Победителей конкурса в сентябре можно посмотреть тут.
Напомним, что для попадания в шорт-лист победителей нужно сделать 20 ставок в месяц с текстовым описанием минимум в 50 слов.
Важно:
- Наличие более одного аккаунта в сервисе Betting Insider запрещено и наказывается баном.
- Мы награждаем только плюсовых капперов, которые пишут уникальные прогнозы от 50 слов.
- Если пользователь выигрывает в нескольких конкурсах за один календарный месяц, суммы выигранных фрибетов могут суммироваться в один.
Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Никитина Алена
46% WR0.73% ROI
Мурад Исрапилоф