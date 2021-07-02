Lord Oleguer, 🇷🇺 26 и другие победители июня! Раздаем 76 000 рублей
Июнь уже закончился! В этом месяце мы увидели развязку группового этапа и 1/8 финала Евро-2020. Решающие матчи еще впереди!
Пришло время подвести итоги июньского конкурса и раздать фрибеты на сумму в 76 000 рублей от Parimatch!
Топ-капперы июня
- piolett – 35 ставок, 62.16% ROI | Приз 20 000 рублей.
- black_s – 49 ставок, 43.66% ROI | Приз 15 000 рублей.
- Грустный Валя – 32 ставок, 36.47% ROI | Приз 10 000 рублей.
- Lord Oleguer – 55 ставок, 19.66% ROI | Приз 7000 рублей.
- Margo&Andrey – 59 ставок, 15.11% ROI | Приз 5000 рублей.
- дима губерниев – 62 ставок, 13.23% ROI | Приз 5000 рублей.
- Lil Iverson – 39 ставок, 10.46% ROI | Приз 5000 рублей.
- Hashek 15 – 23 ставок, 9.01% ROI | Приз 3000 рублей.
- Владимир Сорокин (Маденов) – 61 ставок, 5.88% ROI | Приз 3000 рублей.
- 🇷🇺 26 – 39 ставок, 5.74% ROI | Приз 3000 рублей.
🎁 Поздравляем всех победителей! Теперь нужно получить фрибет. Вот подробная инструкция, как это сделать 😉
Победителей майского конкурса можно посмотреть тут.
Напомним, что для попадания в шорт-лист победителей нужно было сделать 20 ставок в месяц с текстовым описанием минимум в 50 слов.
Важно:
- Наличие более одного аккаунта в сервисе Betting Insider запрещено и наказывается баном.
- Мы награждаем только плюсовых капперов, которые пишут уникальные прогнозы от 50 слов.
- Если пользователь выигрывает в нескольких конкурсах за один календарный месяц, суммы выигранных фрибетов могут суммироваться в один.
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