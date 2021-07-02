Betting Insider

Lord Oleguer, 🇷🇺 26 и другие победители июня! Раздаем 76 000 рублей

автор Амиль Гусейнов

Июнь уже закончился! В этом месяце мы увидели развязку группового этапа и 1/8 финала Евро-2020. Решающие матчи еще впереди!

Пришло время подвести итоги июньского конкурса и раздать фрибеты на сумму в 76 000 рублей от Parimatch!

Топ-капперы июня

  1. piolett – 35 ставок, 62.16% ROI | Приз 20 000 рублей.
  2. black_s –  49 ставок, 43.66% ROI | Приз 15 000 рублей.
  3. Грустный Валя –  32 ставок, 36.47% ROI | Приз 10 000 рублей.
  4. Lord Oleguer –  55 ставок, 19.66% ROI | Приз  7000 рублей.
  5. Margo&Andrey –  59 ставок, 15.11% ROI | Приз 5000 рублей.
  6. дима губерниев –  62 ставок, 13.23% ROI | Приз 5000 рублей.
  7. Lil Iverson –  39 ставок, 10.46% ROI | Приз 5000 рублей.
  8. Hashek 15 –  23 ставок, 9.01% ROI | Приз 3000 рублей.
  9. Владимир Сорокин (Маденов) –  61 ставок, 5.88% ROI | Приз 3000 рублей.
  10. 🇷🇺 26 –  39 ставок, 5.74% ROI | Приз 3000 рублей.

🎁 Поздравляем всех победителей! Теперь нужно получить фрибет. Вот подробная инструкция, как это сделать 😉

Победителей майского конкурса можно посмотреть тут.

Напомним, что для попадания в шорт-лист победителей нужно было сделать 20 ставок в месяц с текстовым описанием минимум в 50 слов.

Важно: 

  • Наличие более одного аккаунта в сервисе Betting Insider запрещено и наказывается баном. 
  • Мы награждаем только плюсовых капперов, которые пишут уникальные прогнозы от 50 слов.
  • Если пользователь выигрывает в нескольких конкурсах за один календарный месяц, суммы выигранных фрибетов могут суммироваться в один.
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