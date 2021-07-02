Lord Oleguer, 🇷🇺 26 и другие победители июня! Раздаем 76 000 рублей

Июнь уже закончился! В этом месяце мы увидели развязку группового этапа и 1/8 финала Евро-2020. Решающие матчи еще впереди!

Пришло время подвести итоги июньского конкурса и раздать фрибеты на сумму в 76 000 рублей от Parimatch!

Топ-капперы июня

🎁 Поздравляем всех победителей! Теперь нужно получить фрибет. Вот подробная инструкция, как это сделать 😉

Победителей майского конкурса можно посмотреть тут.

Напомним, что для попадания в шорт-лист победителей нужно было сделать 20 ставок в месяц с текстовым описанием минимум в 50 слов.

Важно: