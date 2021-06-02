44.05% ROI и 45 ставок: Perfect ✅ забирает 1-е место в мае! Итоги конкурса мая на 76 000 рублей
Май подошел к концу! Закончился клубный сезон, мы узнали победителей еврокубков и чемпионов в национальных лигах.
В июне нас ждут Евро-2020 и Кубок Америки! Следите за блогом, чтобы не пропустить ни один конкурс.
А сейчас время наградить лучших капперов мая и раздать фрибеты на сумму 76 000 рублей от нашего партнера Parimatch.
Победители мая
1. Perfect ✅ — 45 ставок, 44.05% ROI | Приз 20 000 рублей
2. Вячеслав Патракеев — 34 ставки, 30.64% ROI | Приз 15 000 рублей
3. Бабкины СемАчки — 94 ставки, 26.36% ROI | Приз 10 000 рублей
4. Семен Неверов — 91 ставка, 17.20% ROI | Приз 7000 рублей
5. Евгений Трусов — 272 ставки, 14.72% ROI | Приз 5000 рублей
Майкл Оyэн — 40 ставок, 10.44% ROI | Эксперт, без приза
6. 105×68 — 119 ставок, 8.93% ROI | Приз 5000 рублей
7. Мясной💪 — 83 ставки, 8.45% ROI | Приз 5000 рублей
8. BETterLIFE — 48 ставок, 6.98% ROI | Приз 3000 рублей
9. Opera — 125 ставок, 6.27% ROI | Приз 3000 рублей
10. MihaKlip — 30 ставок, 6.12% ROI | Приз 3000 рублей
🎁 Поздравляем всех победителей! Теперь нужно получить фрибет. Вот подробная инструкция, как это сделать 😉
Успехи капперов в апреле можете посмотреть тут.
Напомним, что для попадания в шорт-лист победителей нужно было сделать 20 ставок в месяц с текстовым описанием минимум в 50 слов.
Важно:
- Наличие более одного аккаунта в сервисе Betting Insider запрещено и наказывается баном.
- Мы награждаем только плюсовых капперов, которые пишут уникальные прогнозы от 50 слов.