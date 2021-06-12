Итоги сезона на Betting Insider: кто стал лучшим игроком на дистанции?
Капперы, всем привет! Новый день, а значит новые победители в следующих номинациях:
- Ставочники (кто сделал больше ставок, чем другие);
- Типстеры (лучшие по ROI)
Ставочник сезона
В этом сезоне мы стали свидетелями чемпионских развязок в Испании и Франции. Чемпионаты не прекращались, поэтому ежедневно вы оставляли тысячи прогнозов.
Каппер, который не упускал возможность поставить практически на любой матч – Druh08! А кто еще любил заключать пари?
- Druh08 – 26 224
- Vasya12345 Vasil – 18 188
- Правдолюб – 14 157
- Айвар Либекс – 11 886
- Усманов Азиз – 11 873
- Магомед Магомедтагиров – 10 140
- Виталий Бондарчук – 9 940
- FOX!!! – 8 839
- Суторихин – 8 093
- nariman.t – 7 485
💰 Типстер сезона
Самый важный критерий, по которому определяется успешность каппера - его доходы на дистанции. Иными словами, это ROI. И прибыль нужно показывать не на десятке прогнозов, а на более существенной дистанции. Лучшим по этому показателю стал monreale. Его ROI – 23,38%, а в банке – 1 251 075 виртуальной валюты.
- monreale – 23,38%
- ALI MOHAMED – 12.11%
- success – 11,23%
- Marat Khai – 10,45%
- Кузя126 ru – 5,83%
- (khkhkh {da.vinci}) – 5.60%
- Валерий Кузнецов2 – 3.33%
- Евгений Зволинский – 2.78%
- Vasilij67 – 2.70%
- ismagilov1960 – 1.55%
Другие номинации
Вы также можете ознакомиться с победителями и других номинаций:
А завтра мы расскажем вам о победителях других двух номинаций: Писатель (кто написал больше всех прогнозов с описанием минимум в 150 символов) и Самые залайканные прогнозы.
Следите на обновлениями!