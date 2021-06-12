Итоги сезона на Betting Insider: кто стал лучшим игроком на дистанции?

Капперы, всем привет! Новый день, а значит новые победители в следующих номинациях:

Ставочники (кто сделал больше ставок, чем другие);

Типстеры (лучшие по ROI)

Ставочник сезона

В этом сезоне мы стали свидетелями чемпионских развязок в Испании и Франции. Чемпионаты не прекращались, поэтому ежедневно вы оставляли тысячи прогнозов.

Каппер, который не упускал возможность поставить практически на любой матч – Druh08! А кто еще любил заключать пари?

💰 Типстер сезона

Самый важный критерий, по которому определяется успешность каппера - его доходы на дистанции. Иными словами, это ROI. И прибыль нужно показывать не на десятке прогнозов, а на более существенной дистанции. Лучшим по этому показателю стал monreale. Его ROI – 23,38%, а в банке – 1 251 075 виртуальной валюты.

Другие номинации

Вы также можете ознакомиться с победителями и других номинаций:

А завтра мы расскажем вам о победителях других двух номинаций: Писатель (кто написал больше всех прогнозов с описанием минимум в 150 символов) и Самые залайканные прогнозы.

Следите на обновлениями!

Важно: мы рассматривали статистику пользователей, которые сделали больше 100 ставок за сезон.