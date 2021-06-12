Betting Insider

Итоги сезона на Betting Insider: кто стал лучшим игроком на дистанции?

автор Юрий Еремичев

Капперы, всем привет! Новый день, а значит новые победители в следующих номинациях:

  • Ставочники (кто сделал больше ставок, чем другие);
  • Типстеры (лучшие по ROI) 

Ставочник сезона

В этом сезоне мы стали свидетелями чемпионских развязок в Испании и Франции. Чемпионаты не прекращались, поэтому ежедневно вы оставляли тысячи прогнозов. 

Каппер, который не упускал возможность поставить практически на любой матч – Druh08! А кто еще любил заключать пари? 

  1. Druh08 – 26 224
  2. Vasya12345 Vasil – 18 188
  3. Правдолюб – 14 157
  4. Айвар Либекс – 11 886
  5. Усманов Азиз – 11 873
  6. Магомед Магомедтагиров – 10 140
  7. Виталий Бондарчук – 9 940
  8. FOX!!! – 8 839
  9. Суторихин – 8 093
  10. nariman.t – 7 485

💰 Типстер сезона

Самый важный критерий, по которому определяется успешность каппера - его доходы на дистанции. Иными словами, это ROI. И прибыль нужно показывать не на десятке прогнозов, а на более существенной дистанции. Лучшим по этому показателю стал monreale. Его ROI – 23,38%, а в банке – 1 251 075 виртуальной валюты.

  1. monreale – 23,38%
  2. ALI MOHAMED – 12.11%
  3. success – 11,23%
  4. Marat Khai – 10,45%
  5. Кузя126 ru – 5,83%
  6. (khkhkh {da.vinci}) – 5.60%
  7. Валерий Кузнецов2 – 3.33%
  8. Евгений Зволинский – 2.78%
  9. Vasilij67 – 2.70%
  10. ismagilov1960 – 1.55%

Другие номинации

Вы также можете ознакомиться с победителями и других номинаций:

А завтра мы расскажем вам о победителях других двух номинаций: Писатель (кто написал больше всех прогнозов с описанием минимум в 150 символов) и Самые залайканные прогнозы.

Следите на обновлениями!

Важно: мы рассматривали статистику пользователей, которые сделали больше 100 ставок за сезон.

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