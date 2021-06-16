10 прогнозов сезона по лайкам: kapitanio, VLODEKS, tomich и другие капперы в топе
Капперы, всем привет! Мы продолжаем подводить итоги сезона. Сегодня мы расскажем о самых популярных и понравившихся прогнозах!
На чей прогноз оставили больше всего лайков?
Каппер Ушел непобежденным оставил прогноз на матч «Саутгемптон» – «Ливерпуль». В этой игре пользователь сделал прогноз на победу гостей, однако они проиграли 0:1. Данный прогноз поддержали 88 человек!
А вот как выглядит топ-10 понравившихся прогнозов:
- Ушел непобежденным: ставка на П2 в матче «Саутгемптон» – «Ливерпулm» (1:0) получила 88 лайков;
- kapitanio: ставка на ОЗ (да) в матче «МЮ» – «Лестер» (1:2) получила 70 лайков;
- ✅⚽️👉🔔King of Money🔔🏅🎖🥇🥇: ставка на П1 в матче «Ливерпуль» – «Лестер» (3:0) получила 63 лайка;
- ФОНД ПОМОЩИ СТАВОК НА СПОРТ: ставка на Ф1 (1,5) в матче «Уэска» – «Барселона» (0:1) получила 51 лайк;
- Бегущий по Линии™: ставка на Ф1 (0) в матче «Бавария» – «ПСЖ» (2:3) получила 45 лайков;
- Евгений Болонев: ставка на П1 в матче «Интер» – «Байер» (2:1) получила 45 лайков;
- VLODEKS: ставка на П1 в матче «Реал» – «Ливерпуль» (3:1) получила 44 лайка;
- Потапыч: ставка на П2 в матче «Уфа» – «Спартак» (1:1) получила 44 лайка;
- Mr.Black: ставка на П1 в матче «Рубин» – «Химки» (2:2) получила 43 лайка;
- tomich: ставка на П1 в матче «Атлетико» – «Сельта» (2:2) получила 41 лайк.
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