10 прогнозов сезона по лайкам: kapitanio, VLODEKS, tomich и другие капперы в топе

Капперы, всем привет! Мы продолжаем подводить итоги сезона. Сегодня мы расскажем о самых популярных и понравившихся прогнозах!

На чей прогноз оставили больше всего лайков?

Каппер Ушел непобежденным оставил прогноз на матч «Саутгемптон» – «Ливерпуль». В этой игре пользователь сделал прогноз на победу гостей, однако они проиграли 0:1. Данный прогноз поддержали 88 человек!

А вот как выглядит топ-10 понравившихся прогнозов:

Другие номинации

Вы также можете ознакомиться с победителями и других номинаций: