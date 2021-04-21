Итоги конкурсов на 1/4 ЛЧ! Лучшие капперы получат 20 000 рублей

Капперы, всем привет! Матчи 1/4 ЛЧ и ЛЕ завершились, теперь нас ждут полуфиналы и развязки в главных европейских чемпионатах.

За последние две недели мы успели провести два конкурса прогнозов (1, 2). Итоги подводим прямо сейчас! Вот все топ-прогнозисты, которые получат фрибеты на общую сумму 20 000 рублей от Parimatch.

Итоги конкурса (6 – 8 апреля)

1. дима губерниев – 2500 рублей | 6 из 7 прогнозов сыграли.

2. Витюша Попанов – 2000 рублей | 5 из 7.

3. Сергей Галанин1 – 1500 рублей | 4 из 7; сумма кэфов – 18.60.

4. funtik78bar – 1000 рублей | 4 из 7; сумма кэфов – 18.36.

5. oleg-centner – 500 рублей | 4 из 7; сумма кэфов – 17.68.

6. Ssss... – 500 рублей | 4 из 7; сумма кэфов – 15.69.

7. Alexandr Vladimirovich Bogomazov – исключен за копипаст | 4 из 7; сумма кэфов – 13.24.

8. Betting Expert4139 – 500 рублей | 4 из 7; сумма кэфов – 12.99.

9. Евгений Воробьев10 – исключен за копипаст | 3 из 7; сумма кэфов – 28.82.

10. Дарк – 500 рублей | 3 из 7; сумма кэфов – 23.31.

11. henri lloyd – 500 рублей | 3 из 7; сумма кэфов – 15.93.

12. Правдолюб – 500 рублей | 3 из 7; сумма кэфов 15.09.

Итоги конкурса (13 – 15 апреля)

1. Александр Александрович26 – исключен за копипаст | 5 из 7 прогнозов сыграли.

2. Витюша Попанов – 2500 рублей | 4 из 7; сумма кэфов – 20.06.

3. Егор Азанов1 – 2000 рублей | 4 из 7; сумма кэфов – 13.50.

4. Иван Титов8 – 1500 рублей | 3 из 7; сумма кэфов – 24.03.

5. Андрей Дерзкий – 1000 рублей | 3 из 7; сумма кэфов – 22.72

6. Ssss... – 500 рублей | 3 из 7; сумма кэфов – 22.30.

7. StavkaIgra – 500 рублей | 3 из 7; сумма кэфов – 20.06.

8. vas.russ – 500 рублей | 3 из 7; сумма кэфов – 19.97.

9. Евгений Воробьев10 – 500 рублей | 3 из 7; сумма кэфов – 18.98.

10. Betting Expert4139 – 500 рублей | 3 из 7; сумма кэфов – 15.22.

11. 🇷🇺 26 – 500 рублей | 3 из 7; сумма кэфов – 14.83.

Победители, чтобы получить свои призы, пишите на почту ryabkin@sports.ru – в теме письма укажите «Конкурс прогнозов на ЛЧ (даты участия)», а внутри напишите номер счета в Parimatch, а также телефон, с которым регистрировались в БК.

Напомним, для участия в конкурсе нужно было написать «+» в комментариях под постами конкурсов (1, 2) и сделать 7 ставок с описанием на матчи еврокубков из списка. Важный момент: участвовали только те матчи, которые отобрала редакция.

Правила

Учитывались только прогнозы с описанием минимум в 50 слов.

Только прематч.

Только исходы 1х2.

За каждый верный прогноз начислялся один балл.

А тех, кто набрал одинаковое количество баллов, мы распределили в итогах по суммам коэффициентов.

Что будет дальше?

Будет еще больше конкурсов. Заходите почаще в блог и включите уведомления, чтобы ничего не пропустить! 😉