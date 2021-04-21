Итоги конкурсов на 1/4 ЛЧ! Лучшие капперы получат 20 000 рублей
Капперы, всем привет! Матчи 1/4 ЛЧ и ЛЕ завершились, теперь нас ждут полуфиналы и развязки в главных европейских чемпионатах.
За последние две недели мы успели провести два конкурса прогнозов (1, 2). Итоги подводим прямо сейчас! Вот все топ-прогнозисты, которые получат фрибеты на общую сумму 20 000 рублей от Parimatch.
Итоги конкурса (6 – 8 апреля)
1. дима губерниев – 2500 рублей | 6 из 7 прогнозов сыграли.
2. Витюша Попанов – 2000 рублей | 5 из 7.
3. Сергей Галанин1 – 1500 рублей | 4 из 7; сумма кэфов – 18.60.
4. funtik78bar – 1000 рублей | 4 из 7; сумма кэфов – 18.36.
5. oleg-centner – 500 рублей | 4 из 7; сумма кэфов – 17.68.
6. Ssss... – 500 рублей | 4 из 7; сумма кэфов – 15.69.
7. Alexandr Vladimirovich Bogomazov – исключен за копипаст | 4 из 7; сумма кэфов – 13.24.
8. Betting Expert4139 – 500 рублей | 4 из 7; сумма кэфов – 12.99.
9. Евгений Воробьев10 – исключен за копипаст | 3 из 7; сумма кэфов – 28.82.
10. Дарк – 500 рублей | 3 из 7; сумма кэфов – 23.31.
11. henri lloyd – 500 рублей | 3 из 7; сумма кэфов – 15.93.
12. Правдолюб – 500 рублей | 3 из 7; сумма кэфов 15.09.
Итоги конкурса (13 – 15 апреля)
1. Александр Александрович26 – исключен за копипаст | 5 из 7 прогнозов сыграли.
2. Витюша Попанов – 2500 рублей | 4 из 7; сумма кэфов – 20.06.
3. Егор Азанов1 – 2000 рублей | 4 из 7; сумма кэфов – 13.50.
4. Иван Титов8 – 1500 рублей | 3 из 7; сумма кэфов – 24.03.
5. Андрей Дерзкий – 1000 рублей | 3 из 7; сумма кэфов – 22.72
6. Ssss... – 500 рублей | 3 из 7; сумма кэфов – 22.30.
7. StavkaIgra – 500 рублей | 3 из 7; сумма кэфов – 20.06.
8. vas.russ – 500 рублей | 3 из 7; сумма кэфов – 19.97.
9. Евгений Воробьев10 – 500 рублей | 3 из 7; сумма кэфов – 18.98.
10. Betting Expert4139 – 500 рублей | 3 из 7; сумма кэфов – 15.22.
11. 🇷🇺 26 – 500 рублей | 3 из 7; сумма кэфов – 14.83.
Победители, чтобы получить свои призы, пишите на почту ryabkin@sports.ru – в теме письма укажите «Конкурс прогнозов на ЛЧ (даты участия)», а внутри напишите номер счета в Parimatch, а также телефон, с которым регистрировались в БК.
Напомним, для участия в конкурсе нужно было написать «+» в комментариях под постами конкурсов (1, 2) и сделать 7 ставок с описанием на матчи еврокубков из списка. Важный момент: участвовали только те матчи, которые отобрала редакция.
Правила
- Учитывались только прогнозы с описанием минимум в 50 слов.
- Только прематч.
- Только исходы 1х2.
- За каждый верный прогноз начислялся один балл.
- А тех, кто набрал одинаковое количество баллов, мы распределили в итогах по суммам коэффициентов.
Что будет дальше?
Будет еще больше конкурсов. Заходите почаще в блог и включите уведомления, чтобы ничего не пропустить! 😉