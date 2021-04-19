УЕФА представил обновленный формат Лиги чемпионов. Реформа вступит в силу в 2024 году

В УЕФА одобрили реформу Лиги чемпионов. Обновленный турнир стартует в 2024 году. Всего в турнире примут участие 36 команд вместо 32, как на данный момент.

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Для элитных клубов, которые по разным причинам не смогут пройти отбор в Лигу чемпионов, будут предоставлены новые места.

По новому регламенту, вместо разделения на группы, будет представлена всего одна лига. В плей-офф выходят 8 лучших команд. Оставшемся клубам предстоит отбор через новый раунд плей-офф.

Каждый клуб гарантированно сыграет по 10 матчей, к тому же их доходы значительно увеличатся.

Напомним, что вчера 12 топ-клубов Европы официально объявили о создании европейской Суперлиги.

А вы одобряете такое решение УЕФА? Напишите об этом в комментариях!