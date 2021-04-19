Betting Insider

УЕФА представил обновленный формат Лиги чемпионов. Реформа вступит в силу в 2024 году

автор Юрий Еремичев

В УЕФА одобрили реформу Лиги чемпионов. Обновленный турнир стартует в 2024 году. Всего в турнире примут участие 36 команд вместо 32, как на данный момент.

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Для элитных клубов, которые по разным причинам не смогут пройти отбор в Лигу чемпионов, будут предоставлены новые места.

По новому регламенту, вместо разделения на группы, будет представлена всего одна лига.  В плей-офф выходят 8 лучших команд. Оставшемся клубам предстоит отбор через новый раунд плей-офф.

Каждый клуб гарантированно сыграет по 10 матчей, к тому же их доходы значительно увеличатся. 

Напомним, что вчера 12 топ-клубов Европы официально объявили о создании европейской Суперлиги.

А вы одобряете такое решение УЕФА? Напишите об этом в комментариях!

Комментарии
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ЗаРуСь
33.5% WR-4.7% ROI
с радостью
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Алина Хаятова
52.6% WR-9.21% ROI
Убили футбол короче. Все ради денег
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Султан Канаматов
46.2% WR-17.22% ROI
Зениту, ЦСКА, локомотиву в группу по 9 командииз Сан-Марино, Люксембурга и Гибралтара
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Виктор Логвиненко1
63.8% WR-4.31% ROI
Как не крути любое мнение каждого из нас не каким образом не отразится на мнение выбора УЕ, ФУуу,так как мы у них агрессоры и УЕФА в Европе отсюда выход один "Жираф длинней ему виднее"!
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Дана Каримова
52.5% WR-2.52% ROI
Ну раз уж так решило руководство УЕФА , значит так нужно , ведь жизнь диктует новые правила и взгляды .
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StavkaIgra
58.3% WR-4.09% ROI
Алина ХаятоваУбили футбол короче. Все ради денег 
Это точно.
Но уже больше тех-кто против.Сити,Челси, Атлетико уже вроде заявили, что готовят документы выхода из этой Суперлиги)
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Матвей Тарасов
100% WR1.02% ROI
Я хочу сасать
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Филипп Щеглов
45.7% WR-5.65% ROI
от большого ума творят большие глупости, а все почему? Ага, деньги, и немалые! больше матчей больше бабла😪,что творится с миром😱
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WWF
55.4% WR-4.22% ROI
Да мне какая разница? Посмотреть, поставить на красивый футбол, почему нет. Главное чтобы не получился базар-вокзал, как сделали из некогда престижного кубка УЕФА. Когда он вдруг стал лигой.
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