Betting Insider

​«Динамо» подпишет полузащитника из Бундеслиги за 5,5 млн евро

«Динамо» ведет переговоры о трансфере Эрика Томми из «Штутгарта». Об этом Betting Insider стало известно от надежного источника в московском клубе. Cделка оценивается в 5,5 млн евро.

В прошлом сезоне немецкий полузащитник был арендован «Фортуной», где сыграл 37 матчей (6 голов, 6 ассистов). 

Также известно, что 26-летний игрок получит российский паспорт. На данный момент у Томми немецкое гражданство, однако в детстве он с родителями переехал в Германию из Казахстана (его мать родилась в России). 

«В моем сердце есть очень теплые чувства к родине родителей. Правда, я не очень хорошо говорю по-русски – все понимаю, но, не зная грамматики, говорю, наверное, не очень правильно», – рассказывал Эрик в одном из интервью. 

Отметим, что полузащитник не был заигран в молодежной или национальной сборной Германии – это оставляет ему выбор, за команду какой страны выступать.

Томми – воспитанник «Аугсбурга». Он также играл за «Кайзерслаутерн» и «Ян Регенсбург».

В Бундеслиге Эрик в общей сложности провел 77 матчей, забил 9 голов и отдал 12 голевых передач.

Читайте также:

Бэйл перейдет в «Тоттенхэм». После сообщения Sky Sports коэффициент на трансфер упал в 3 раза

Букмекеры: Мбаппе перейдет в «Реал» в конце сезона-2020/21

«Бавария» – безоговорочный фаворит Бундеслиги, а «Шальке» – один из претендентов на вылет. Все коэффициенты букмекеров перед стартом сезона в Германии

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
А что вы думаете? Оставьте свой комментарий.

Рейтинг букмекеров

Все букмекеры
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
1 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
10 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
★★★★★
Обзор
★★★★★
Обзор

Рекомендуемые прогнозы

Больше популярных прогнозов
Виталий Малышев58.6% WR11.97% ROI
1.53Обе команды забьют - Да
Челси — Ливерпуль|АПЛ
Челси — Ливерпуль|АПЛ
Ставка с небольшим коэффициентом, но лучше придумать сложно. Челси больше всех в Англии потратил летом, были сделаны дорогие и качественные приобретения, которые конечно повлияют на итоговый результат сезона. Ливерпуль покупок не делал, решив полностью оставить чемпионский состав

Исходы противостояния предугадать сложно, но на мой взгляд будет ничья. Не видно на данный момент сильного перевеса в чью-то сторону, небольшое преимущество Ливерпуля компенсируется домашним полем Челси, на котором последние личные встречи команд проходят как угодно. Победы и тех и тех чередуются с ничьими. Думаю будет закрытый футбол и града голов как в прошлом очном противостоянии (5:3 в пользу Ливерпуля) ждать не стоит

Прогноз: 1:1
0
Повторить за 1.53
ShamaN82.9% WR7.14% ROI
1.67Астерас фора (2)
Олимпиакос — Астерас|Чемпионат Греции
Олимпиакос — Астерас|Чемпионат Греции
“Астерас” не проиграл ни одного из десяти последних матчах
Хоть и матч состоится в туре, между чемпионом прошлого сезона Олимпиакосом и Астерас. Гости явно на ходу, что говорят нам о последних их играх, команда забивает, выигрывает, и набрала приличный ход. Хозяева сейчас не в лучшем состоянии,хоть и считаются фаворитами данного матча, что не удивительно. Я бы оттолкнулся от результатов гостей. Гости давно не проигрывали крупно, всегда в атаке находят свои шансы. Поэтому есть резон сыграть на гостей. Поэтому мой прогноз на матч - победа гостей с форой(+2) .
0
Повторить за 1.67
Предыдущий
Следующий