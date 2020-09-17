​«Динамо» подпишет полузащитника из Бундеслиги за 5,5 млн евро

«Динамо» ведет переговоры о трансфере Эрика Томми из «Штутгарта». Об этом Betting Insider стало известно от надежного источника в московском клубе. Cделка оценивается в 5,5 млн евро.

В прошлом сезоне немецкий полузащитник был арендован «Фортуной», где сыграл 37 матчей (6 голов, 6 ассистов).

Также известно, что 26-летний игрок получит российский паспорт. На данный момент у Томми немецкое гражданство, однако в детстве он с родителями переехал в Германию из Казахстана (его мать родилась в России).

«В моем сердце есть очень теплые чувства к родине родителей. Правда, я не очень хорошо говорю по-русски – все понимаю, но, не зная грамматики, говорю, наверное, не очень правильно», – рассказывал Эрик в одном из интервью.

Отметим, что полузащитник не был заигран в молодежной или национальной сборной Германии – это оставляет ему выбор, за команду какой страны выступать.

Томми – воспитанник «Аугсбурга». Он также играл за «Кайзерслаутерн» и «Ян Регенсбург».

В Бундеслиге Эрик в общей сложности провел 77 матчей, забил 9 голов и отдал 12 голевых передач.

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