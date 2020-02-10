Betting Insider

Новое название чемпионата России – Тинькофф РПЛ. Впервые за полтора года у лиги появится титульный спонсор

У Российской Премьер-лиги появится новый титульный спонсор. Им станет «Тинькофф Банк». Об этом Betting Insider сообщил источник, близкий к ходу переговоров.

Контракт будет предусматривать переименование официального названия чемпионата России. Теперь он будет называться «Тинькофф Российская Премьер-лига».

Перед началом сезона-2019/20 президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил ТАСС, что лига намерена отойти от титульного спонсорства и найти нового генерального партнера. По его словам, на то время велись переговоры с несколькими крупными компаниями, а подписание соглашения состоится уже в 2020 году, когда будут сформированы новые рекламные бюджеты.

Однако Прядкин не исключил подписание и нового титульного партнера:

«Мы подразумевали, что если появится суперспонсор, то мы подпишем контракт».

Напомним, что всего за историю существования у чемпионата России было четыре титульных партнера.

С 1992 по 1995 год – без титульного спонсора

1995-1997: «Стиморол»

1997-2000: «Пепси»

До 2006-го – без титульного спонсора

С 2006 до конца 2010 года – «Росгосстрах»

Сезоны 2011/12 по 2014/15 – «СОГАЗ»

На конференции в 2015 году президент РФС Виталий Мутко подвел итог опыта работы с госкомпанией:

«Никакого административного ресурса, приглашения назначенных спонсоров не будет. Я сторонник рыночных спонсоров, такие есть. Что хорошего, когда спонсором чемпионата был «Росгосстрах», а мы заменили его административно на другую государственную организацию («СОГАЗ» – прим. Betting Insider)? Сейчас надо уговаривать «Росгосстрах» вернуться. Он хотел – его убрали, другой не хотел – заставили».

Почему так произошло объяснил Петр Макаренко из «Телеспорта»: 

«Знаете, в чем отличие «Росгосстраха» от «СОГАЗа»? В том, что первому был нужен футбол, а второму — нет. «СОГАЗ» наклонили по просьбе Фурсенко. А теперь, когда Фурсенко уже не президент, нет сомнений: «СОГАЗ» убежит, как только часы пробьют 12».

2015 – возобновление сотрудничества с «Росгосстрахом»

В середине 2015 года лиге удалось восстановить партнерство с «Росгосстрахом». Оно продлилось до конца сезона-2017/18. Как утверждал в комментарии «Ведомостям» гендиректор страховой компании Николаус Фрай, произошло это по двум причинам.

  1. «Росгосстрах» закончил 2017 год с рекордным убытком – 55,6 млрд рублей. Банк «ФК Открытие» (материнским обществом которого является Центробанк) получил контроль над компаниями-акционерами «Росгосстраха» – по факту финансы регулировались государством. Началась проверка расходов, в том числе и спонсорства. Банку пришлось вложить в страховщика 106 млрд рублей.
  2. Сама лига решила, что ей не нужен титульный спонсор, так как их генеральный партнер букмекерская компания «Лига ставок» приносила больше денег.

Контракт на 600 млн рублей и новый спонсор

В текущем сезоне генеральным партнером РПЛ является букмекерская компания «Лига ставок», стоимость контракта с которой по данным «Рейтинга букмекеров» оценивается в 600 млн рублей в год. Также спонсорами являются производитель спортивной экипировки Nike, телеканал «Матч Премьер» и производитель напитков «Халзан» («Очаково»). 

Отказ от титульного партнерства должен был сделать лигу более гибкой в отношении лицензионных программ, а также открыть для сотрудничества с большим количеством других компаний. РПЛ начала поиск нескольких крупных организаций, которые были бы готовы спонсировать чемпионат на равных условиях – эта инициатива была поддержана и футбольными клубами. 

«Контракт с «Лигой Ставок» по сумме больше, чем титульное спонсорство. В дальнейшем мы откажемся от титульного спонсорства, у нас будет ряд генеральных партнеров. Считаем, что так будет гораздо эффективней для Премьер-лиги», – заявил Сергей Прядкин в декабре 2017 года. 

План не сработал. РПЛ снова приходится продавать нейминг лиги.

Почему модель без титульного спонсора работает в АПЛ и Бундеслиге

Больше половины чемпионатов Европы продали плейсмент в названии партнерам. Из их числа выбиваются два представителя топ-5 – АПЛ и Бундеслига. У английского чемпионата теперь есть ряд спонсоров-поставщиков: Barclays (финансовый конгломерат), Carling (пивоварня), EA Sports (разработчик видеоигр), Nike (экипировщик) и TAG Heuer (часовая компания). А основную прибыль лиги получают от трансляций. 

Годовой доход от продажи телеправ у АПЛ – $2,2 млрд, у Бундеслиги – $1,3 млрд. Права на показ РПЛ стоят $25 млн – это дешевле, чем у чемпионата Турции (около $500 млн в год), Бельгии ($83 млн в год), Польши ($65 млн), Дании и Швеции (чуть более $60 млн).

Ранее в декабре 2019 года стало известно, что приобретением прав на Российскую премьер-лигу заинтересовался «Яндекс». Однако на тот момент поисковик отрицал факт ведения переговоров.

Мы рассказываем не только об инсайдах, но и о том – как быть в ставках успешным. Читайте образовательные посты в «Базе знаний»:

Синдикат Билли Уолтерса, преследование ФБР и 300 млн долларов на ставках. Биография топ-каппера

Инсайды, ставка против Мухаммеда Али и 10 тысяч долларов на андердога. Лэм Бэнкер – легенда американского беттинга

Gambling Compliance: Беттинг легализуют в 40 штатах к 2024 году. По прогнозам доход индустрии увеличится на 150 млрд долларов

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые 
кранты рпл
ПожаловатьсяОтветить
Олег красава
ПожаловатьсяОтветить