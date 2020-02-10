Новое название чемпионата России – Тинькофф РПЛ. Впервые за полтора года у лиги появится титульный спонсор

У Российской Премьер-лиги появится новый титульный спонсор. Им станет «Тинькофф Банк». Об этом Betting Insider сообщил источник, близкий к ходу переговоров.

Контракт будет предусматривать переименование официального названия чемпионата России. Теперь он будет называться «Тинькофф Российская Премьер-лига».

Перед началом сезона-2019/20 президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил ТАСС, что лига намерена отойти от титульного спонсорства и найти нового генерального партнера. По его словам, на то время велись переговоры с несколькими крупными компаниями, а подписание соглашения состоится уже в 2020 году, когда будут сформированы новые рекламные бюджеты.

Однако Прядкин не исключил подписание и нового титульного партнера:

«Мы подразумевали, что если появится суперспонсор, то мы подпишем контракт».

Напомним, что всего за историю существования у чемпионата России было четыре титульных партнера.

С 1992 по 1995 год – без титульного спонсора

1995-1997: «Стиморол»

1997-2000: «Пепси»

До 2006-го – без титульного спонсора

С 2006 до конца 2010 года – «Росгосстрах»

Сезоны 2011/12 по 2014/15 – «СОГАЗ»

На конференции в 2015 году президент РФС Виталий Мутко подвел итог опыта работы с госкомпанией:

«Никакого административного ресурса, приглашения назначенных спонсоров не будет. Я сторонник рыночных спонсоров, такие есть. Что хорошего, когда спонсором чемпионата был «Росгосстрах», а мы заменили его административно на другую государственную организацию («СОГАЗ» – прим. Betting Insider)? Сейчас надо уговаривать «Росгосстрах» вернуться. Он хотел – его убрали, другой не хотел – заставили».

Почему так произошло объяснил Петр Макаренко из «Телеспорта»:

«Знаете, в чем отличие «Росгосстраха» от «СОГАЗа»? В том, что первому был нужен футбол, а второму — нет. «СОГАЗ» наклонили по просьбе Фурсенко. А теперь, когда Фурсенко уже не президент, нет сомнений: «СОГАЗ» убежит, как только часы пробьют 12».

2015 – возобновление сотрудничества с «Росгосстрахом»

В середине 2015 года лиге удалось восстановить партнерство с «Росгосстрахом». Оно продлилось до конца сезона-2017/18. Как утверждал в комментарии «Ведомостям» гендиректор страховой компании Николаус Фрай, произошло это по двум причинам.

«Росгосстрах» закончил 2017 год с рекордным убытком – 55,6 млрд рублей. Банк «ФК Открытие» (материнским обществом которого является Центробанк) получил контроль над компаниями-акционерами «Росгосстраха» – по факту финансы регулировались государством. Началась проверка расходов, в том числе и спонсорства. Банку пришлось вложить в страховщика 106 млрд рублей. Сама лига решила, что ей не нужен титульный спонсор, так как их генеральный партнер букмекерская компания «Лига ставок» приносила больше денег.

Контракт на 600 млн рублей и новый спонсор

В текущем сезоне генеральным партнером РПЛ является букмекерская компания «Лига ставок», стоимость контракта с которой по данным «Рейтинга букмекеров» оценивается в 600 млн рублей в год. Также спонсорами являются производитель спортивной экипировки Nike, телеканал «Матч Премьер» и производитель напитков «Халзан» («Очаково»).

Отказ от титульного партнерства должен был сделать лигу более гибкой в отношении лицензионных программ, а также открыть для сотрудничества с большим количеством других компаний. РПЛ начала поиск нескольких крупных организаций, которые были бы готовы спонсировать чемпионат на равных условиях – эта инициатива была поддержана и футбольными клубами.

«Контракт с «Лигой Ставок» по сумме больше, чем титульное спонсорство. В дальнейшем мы откажемся от титульного спонсорства, у нас будет ряд генеральных партнеров. Считаем, что так будет гораздо эффективней для Премьер-лиги», – заявил Сергей Прядкин в декабре 2017 года.

План не сработал. РПЛ снова приходится продавать нейминг лиги.

Почему модель без титульного спонсора работает в АПЛ и Бундеслиге

Больше половины чемпионатов Европы продали плейсмент в названии партнерам. Из их числа выбиваются два представителя топ-5 – АПЛ и Бундеслига. У английского чемпионата теперь есть ряд спонсоров-поставщиков: Barclays (финансовый конгломерат), Carling (пивоварня), EA Sports (разработчик видеоигр), Nike (экипировщик) и TAG Heuer (часовая компания). А основную прибыль лиги получают от трансляций.

Годовой доход от продажи телеправ у АПЛ – $2,2 млрд, у Бундеслиги – $1,3 млрд. Права на показ РПЛ стоят $25 млн – это дешевле, чем у чемпионата Турции (около $500 млн в год), Бельгии ($83 млн в год), Польши ($65 млн), Дании и Швеции (чуть более $60 млн).

Ранее в декабре 2019 года стало известно, что приобретением прав на Российскую премьер-лигу заинтересовался «Яндекс». Однако на тот момент поисковик отрицал факт ведения переговоров.

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