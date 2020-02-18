Разоблачитель капперов оказался мошенником – он разработал бота, который ставил вилки в конторах. Теперь им заинтересовались органы

Беттинг – не только возможность добавить эмоций к просмотру спортивного события, заработав на этом. К сожалению, это еще и серая зона, в которой давно оперируют мошенники-капперы, разоряющие доверчивых пользователей. Для этого они используют несколько схем:

продажа точных счетов на договорные матчи;

раскрутка банка с нуля и многие другие.

Несмотря на то, что опытным игрокам на ставках известно о мошенниках, которых они обходят стороной, у псевдо-капперов все еще получается зарабатывать серьезные суммы на новичках в беттинге. Поэтому, для того чтобы оградить игроков от мошенников, в интернете набирают обороты проекты, которые занимаются разоблачением таких капперов.

Один из таких проектов – ютуб-канал «Движнов», который ранее уже выстрелил одним разоблачением о Димоне из Батайска. И вот, автор канала сделал новое расследование о телеграм-канале «StopBet/Проверка капперов».

Миссия телеграм-канала – разоблачать капперов-мошенников. Казалось бы, все честно, а его автор хочет вывести мошенников из серого поля беттинга. Кстати, герой носит маску на видосах в своем канале, аргументируя тем, что ему поступают множественные угрозы от разоблаченных мошенников. Но не все так просто, а истинную тайну «мстителя в маске» раскроет Движнов.

«StopBet/Проверка капперов» – разоблачение капперов-мошенников или способ заработка с помощью бота?

Миссия телеграм-канала – разоблачать капперов-мошенников. Автор несколько месяцев публиковал посты о мошенниках, люди распространяли контент в соцсетях, а количество подписчиков на канале росло.

Но вдруг разоблачения закончились, а в канале появилось сообщение, что автор берет паузу, ведь полностью искоренить проблему не удастся – вместо этого, он решает разработать программное обеспечение, которое поможет всем в интернете честно зарабатывать на ставках.

В чем заключается его суть? На ваш компьютер загружается программа, в которой после пополнения баланса бот автоматически ставит на разные события в букмекерских конторах по принципу вилки.

Разработчик предложил три версии на покупку:

Standart

VIP

Pro

Pro-версия стоит 15 000 рублей, которые улетят на карточку физическому лицу после подтверждения оплаты. Как вы понимаете, после такой операции деньги уже не вернуть.

Аноним в маске уже обманывал капперов – как у него получилось сделать это дважды?

Автор схемы носил на видосах в своем канале маску, объясняя это необходимостью скрывать личность от жертв его расследований, на самом деле – он избегал собственного разоблачения и заявления в полицию о мошенничестве.

Но у автора канала «Движнов» получилось раскрыть личность анонима. Как? Оказалось, у него уже был аналогичный проект по ставкам на вилки. Теперь парень решил воспользоваться новой схемой, замаскировавшись изначально под разоблачителя капперов.

Схема сработала дважды, но можно ли уйти безнаказанным?

На капперов-мошенников обратили внимание правоохранительные органы

Благодаря многочисленным репостам и распространению роликов «Движнова» на капперов вышли правоохранительные органы. У мошенников с канала «StopBet/Проверка капперов» уже прошли обыски, а их задержал уголовный розыск.

Автор: Ирина Пироженко

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